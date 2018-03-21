有線電視搶寬頻市占 凱擘台數科劍指中華電

（中央社記者江明晏台北21日電）有線電視搶寬頻上網來勢洶洶，繼凱擘日前下殺500M方案月付799元後，台數科又推1G寬頻試用、500M飆速上網千元有找方案，已是中華電信約3折價，資費戰恐將延燒至寬頻市場。

在數位匯流時代，有線電視業者與電信業者的大戰，從影視內容打到寬頻上網市場，中華電信仍是全台寬頻市場霸主，擁有高達7成的市占，但有線電視業者頻頻祭出超殺價格「挖對手牆角」，產業高層認為，目前有線電視占整體寬頻市場約20%市占，看好1、2年內能突破30%。

富邦集團董事長蔡明忠旗下凱擘、台灣大寬頻積極衝刺有線電視寬頻上網市場，去年底瞄準跳槽用戶，祭出月付新台幣799元享500M上網的方案，創業界最低價，希望藉此刺激用戶數成長，今年也打算在下半年推出1G服務。