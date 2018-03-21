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中央社

有線電視搶寬頻市占 凱擘台數科劍指中華電

中央社2018/03/21 10:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北21日電）有線電視搶寬頻上網來勢洶洶，繼凱擘日前下殺500M方案月付799元後，台數科又推1G寬頻試用、500M飆速上網千元有找方案，已是中華電信約3折價，資費戰恐將延燒至寬頻市場。

在數位匯流時代，有線電視業者與電信業者的大戰，從影視內容打到寬頻上網市場，中華電信仍是全台寬頻市場霸主，擁有高達7成的市占，但有線電視業者頻頻祭出超殺價格「挖對手牆角」，產業高層認為，目前有線電視占整體寬頻市場約20%市占，看好1、2年內能突破30%。

富邦集團董事長蔡明忠旗下凱擘、台灣大寬頻積極衝刺有線電視寬頻上網市場，去年底瞄準跳槽用戶，祭出月付新台幣799元享500M上網的方案，創業界最低價，希望藉此刺激用戶數成長，今年也打算在下半年推出1G服務。

另一方面，有線電視業者台數科積極進攻寬頻上網市場，並首創業界提供1G試用服務，採用全程光纖到府，1G(下載)/50M(上傳)限額100名試用3個月，到期可續約，每月1299元；500M/30M方案則月繳999元，若一次年繳，單月計算價格約899元，搭配免費雙模機，還有有線電視及OTT加值服務，可切換有線電視和網路節目。

對照中華電信光世代100M月租費950元，300M為1699元，500M約2399元，1G則為3599元，凱擘與台數科祭出的上網月租費幾乎是3折價，出狠招搶占市場。

面對市場價格戰，中華電信董事長鄭優日前表示，樂於看到競爭情勢出現，市場競爭勝負將取決於價格高低與品質好壞，中華電對競爭毫不畏懼。

但高速上網真的有市場？台數科認為，寬頻平價方案適合一個家庭、多人使用，妹妹追劇，媽媽還可以下載在冰島工作的攝影師兒子分享的高清極光美景、老爸可以看費德勒王者再起的Live直播，將是未來趨勢。

有線電視業者「招式凌厲」，中華電信何時啟動價格戰反擊，市場仍在密切關注，電信業4G低價吃到飽的資費大戰，未來也不排除延燒至寬頻市場。（編輯：林興盟）1070321

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