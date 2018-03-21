深澳電廠 詹順貴要經濟部說清楚能源政策

詹順貴指出，環保署在制度上只能被動接受送進來的環評案件，只要送進環保署就要審查，若不審又會被說是阻礙經濟發展，但經濟部是台電的目的事業主管機關，深澳燃煤電廠案該不該送、有沒有必要送，送進來前都應該先想清楚。

詹順貴更指出，林全能日前接受採訪時對外表示，少了深澳電廠，2025年備用容量率會達不到法定目標15%，恐出現電力缺口，但備用容量率不高不代表缺電，少了深澳電廠也只是少了0.1%，只差這0.1%值得我們花1000億來補嗎？

詹順貴表示，環保署的職掌就是環境保護、是一個管制單位，一定會與積極發展經濟的經濟部相對立，但能源局應該要好好講清楚能源政策，才可以平息外界爭議，當天深澳電廠環差案有帶決議要求經濟部能源局對外說明，經濟部若不說清楚，環差通過的行政處分函就不會發出去。（編輯：方沛清）1070321