深澳電廠 詹順貴要經濟部說清楚能源政策

（中央社記者吳欣紜台北21日電）環保署副署長詹順貴昨天點名能源局長及台電總經理給行政院長賴清德片面資訊，今天更要求經濟部能源局將能源政策對外說清楚，否則不會發深澳電廠通過審查的行政處分函。
詹順貴投下關鍵票讓深澳電廠案通過環差，行政院長賴清德「乾淨的煤」說法則引起議論。詹順貴昨天要求經濟部能源局長林全能、台電總經理鍾炳利應給賴清德完整資訊，不要給一些片面不足的資訊。
詹順貴今天接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪時，再度批評能源局不說清楚能源政策。
詹順貴指出，環保署在制度上只能被動接受送進來的環評案件，只要送進環保署就要審查，若不審又會被說是阻礙經濟發展，但經濟部是台電的目的事業主管機關，深澳燃煤電廠案該不該送、有沒有必要送，送進來前都應該先想清楚。
詹順貴更指出，林全能日前接受採訪時對外表示，少了深澳電廠，2025年備用容量率會達不到法定目標15%，恐出現電力缺口，但備用容量率不高不代表缺電，少了深澳電廠也只是少了0.1%，只差這0.1%值得我們花1000億來補嗎？
詹順貴表示，環保署的職掌就是環境保護、是一個管制單位，一定會與積極發展經濟的經濟部相對立，但能源局應該要好好講清楚能源政策，才可以平息外界爭議，當天深澳電廠環差案有帶決議要求經濟部能源局對外說明，經濟部若不說清楚，環差通過的行政處分函就不會發出去。（編輯：方沛清）1070321