雙城論壇陸方來不了？陳明通籲走大門

（中央社記者翟思嘉台北21日電）陸委會主委陳明通今天呼籲台北市政府，若需要上海市政府台灣事務辦公室主任李文輝訪台討論雙城論壇事宜，就儘快提出申請，「門打開了，請走大門進來」，「不要再找小門」。
行政院大陸委員會主任委員陳明通上午列席立院內政委員會報告業務。他在會前回應媒體提問，作上述表示。
陳明通說，兩岸交流本質是增進相互了解，營造良善互動的環境。政府有兩岸交流的政策，包括城市交流，過去台北市與上海市的雙城論壇，陸委會多次支持，活動也都順利舉行。
陳明通表示，這次新北市長朱立倫訪陸，事前提出申請，陸委會協助，也順利成行。「呼籲台北市政府，若李文輝要來談雙城交流，就幫他申請。開大門走大路，我的大門是開的，不要再找小門。」
他說，每個兩岸交流活動都需要提出申請，與許可目的不符的行動就違反法律，「上海可能對我們法規不太清楚」。希望北市府尊重國家的體制，該提出就提出申請，交流是要創造一個良善的互動環境，「門打開了，請走大門進來，這才是大國風範」。
陳明通還說，新北市提出申請也沒幾天，最後也順利通過，「不要拐彎抹角，弄了老半天，捨正道不走」，國家有體制有政策，陸委會對相關交流樂觀其成，會從旁協助。
台北市長柯文哲19日說，李文輝被陸委會禁止入境，儘管雙城論壇會如期舉辦，「但總是要雙方談，他人也不能來，現在還沒想到怎麼去談判。」（編輯：馮昭）1070321