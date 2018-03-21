雙城論壇陸方來不了？陳明通籲走大門

（中央社記者翟思嘉台北21日電）陸委會主委陳明通今天呼籲台北市政府，若需要上海市政府台灣事務辦公室主任李文輝訪台討論雙城論壇事宜，就儘快提出申請，「門打開了，請走大門進來」，「不要再找小門」。

行政院大陸委員會主任委員陳明通上午列席立院內政委員會報告業務。他在會前回應媒體提問，作上述表示。

陳明通說，兩岸交流本質是增進相互了解，營造良善互動的環境。政府有兩岸交流的政策，包括城市交流，過去台北市與上海市的雙城論壇，陸委會多次支持，活動也都順利舉行。

陳明通表示，這次新北市長朱立倫訪陸，事前提出申請，陸委會協助，也順利成行。「呼籲台北市政府，若李文輝要來談雙城交流，就幫他申請。開大門走大路，我的大門是開的，不要再找小門。」