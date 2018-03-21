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政治

主委無法回答教授的問題　唐德明酸陳明通卸責新典範

記者戴祺修／台北報導2018/03/21 10:50
▲「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，國民黨文傳會副主委唐德明稱樹立「卸責新典範」。（圖／NOWnews 資料照）
▲「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，國民黨文傳會副主委唐德明稱樹立「卸責新典範」。（圖／NOWnews 資料照）

剛剛上任的陸委會主委陳明通昨天在立法院答詢時，不斷地以「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」、「現在只對陳主委的角色負責」敷衍立法委員的質詢。國民黨文傳會副主委唐德明今(21)日批評，陳明通跳針式的回答，顯然幫民進黨政府建立了一個卸責新典範，立功之大，絕對夠資格稱為蔡政府的新戰將。從此之後，民進黨執政就可以光明正大的髮夾彎，也可以毫無顧忌地亂開支票，然後再跳票，反正今天的我，不必為昨天的我負責，現在的執政黨不必為過去在野時的言行負責。

唐德明說，就像總統蔡英文說過 10 年不漲電價，但話才說出口兩年而已，現在就要漲電價了。照陳明通的邏輯，蔡英文不必為蔡候選人的言行負責，這樣一句話就可以輕鬆過關，台灣人民的苦只能往肚子裡吞了。另外，當教授的時候性騷過美女，等到當官員的時候，當然也不用再負責囉。

唐德明酸，陳明通昨天的回答告訴我們，有心從政做官的人，現在可以開始用力的找關係抱大腿了，愈激烈、脫線，但有助於升官發財的事情，就愈要用力的做，因為陳大主委告訴我們，只要做了大官之後，以前的言行通通都可以不用負責了。

唐德明感嘆，這樣子的官員果然適合在民進黨政府做兩岸工作，因為民進黨過去用騙術騙得政權，一旦騙不下去想轉彎了，還真必須得有一名臉皮比城牆還厚的官員，才能面對中國大陸順利地轉彎啊。
 

關鍵字陳明通蔡英文唐德明陸委會
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