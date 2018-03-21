吸毒ㄎ一ㄤ　超商櫃台前出神定格

莊姓男子施打海洛因後到超商買東西，因藥效發作結帳時竟在櫃台前站著睡著，經警方盤查發現莊男為警察局列管之毒品人口，莊男佯裝配合拿出口袋物品供警方檢視，卻在警方檢視完隨身物品後，鬆懈戒心，指著1袋原本謊稱不是自己所有的塑膠袋說要喝水，當場自打嘴巴，莊男意識到自己說漏嘴了當場傻住，原來毒品就藏在塑膠袋中，警方於塑膠袋中查獲海洛因及FM2，當場將莊男逮捕移送法辦。



▲第三分局立德所警方在男子袋子中查獲海洛因毒品及FM2（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.21)