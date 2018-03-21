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吸毒ㄎ一ㄤ　超商櫃台前出神定格

記者鄧力軍／台中報導2018/03/21 11:18
▲男子吸毒後到超商買水，竟在櫃台前出神定格，被警方查獲毒品（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.21)
▲男子吸毒後到超商買水，竟在櫃台前出神定格，被警方查獲毒品（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.21)

莊姓男子施打海洛因後到超商買東西，因藥效發作結帳時竟在櫃台前站著睡著，經警方盤查發現莊男為警察局列管之毒品人口，莊男佯裝配合拿出口袋物品供警方檢視，卻在警方檢視完隨身物品後，鬆懈戒心，指著1袋原本謊稱不是自己所有的塑膠袋說要喝水，當場自打嘴巴，莊男意識到自己說漏嘴了當場傻住，原來毒品就藏在塑膠袋中，警方於塑膠袋中查獲海洛因及FM2，當場將莊男逮捕移送法辦。


▲第三分局立德所警方在男子袋子中查獲海洛因毒品及FM2（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.21)

第三分局立德派出所巡佐陳俊清、警員傅兆勳至超商巡簽時，發現1名男子光著腳站在結帳櫃檯前睡著，警方將男子叫醒盤查身分，得知莊姓男子為警察局列管之毒品治安顧慮人口，莊男佯裝配合掏出身上物品供警方檢視，惟警方指著原先即放在一旁塑膠袋裝的物品詢問是否為其所有，莊男為逃避警方查緝，竟謊稱該袋物品非為其所有，警方在莊男身上未發現違禁物品，正登記資料準備離開時，莊男以為逃過一劫，一時鬆懈竟指著身旁的塑膠袋說「我可以喝礦泉水嗎？」，立刻露出馬腳，警方果然在該塑膠袋內查獲塊狀15.16公克海洛因及26顆FM2藥丸。

莊男供稱自己14歲開始就接觸海洛因，多年來早已嚴重成癮，當天晚上11點多覺得口渴便到超商買東西喝，但因為稍早之前有施打海洛因，正值藥效發作覺得十分困倦，才會在超商內站著就睡著，清醒後對於自己的恍惚行為而落網覺得懊惱。
 

關鍵字海洛因fm2超商立德派出所毒品
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