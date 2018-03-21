殺死美華裔教授 凶嫌因精神疾病獲判無罪

警方偵辦原認定這是一樁仇殺，但布朗的辯護律師薛恩菲爾德（Steve Schoenfield）說，布朗行凶被捕後，供稱自己是人體實驗的受害者，在訴訟過程中，法院據此要求對布朗施行精神鑑定。

洛杉磯新聞網（Mynewsla）報導，曾曉峰是2016年12月2日，在實驗室被學生布朗（David JonathanBrown）殺死。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）來自中國北京的南加州大學華裔教授曾曉峰，2016年被學生殺死，洛杉磯高等法院審理後於今天宣判，法官認定凶嫌精神狀況異常被控謀殺不成立獲判無罪，送精神病院治療。

法院指定的心理醫師葛蘭德（Risa Grand）指出，凶嫌布朗做案當下，心理狀態是瘋狂的，並說這種狀況非常罕見，於是法官史偉恩（Leslie Swain）裁決，布朗精神錯亂，被控一級謀殺不成立。

法官另外裁決，今年29歲的布朗必須在加州州立精神病院度過餘生，

校方南加大（USC）表示，被害人曾曉峰曾是南加大Dornsife文理學院心理學系主任，專攻大腦和認知科學方面的研究。遇害時他是南加大認知神經影像中心主任。

曾曉峰走了，他的遺孀難掩哀傷表示，因丈夫突遭變故，這個家也永遠改變了。（編輯：陳俊碩）1070321