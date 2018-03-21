是否對賴揆還有意見 詹順貴：溝通沒問題

詹順貴今天接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，主持人周玉蔻問「是否覺得自己成為李應元署長的代罪羔羊」，詹順貴說，沒這個感覺，從五二0上任後，不論是有關環評、空污等相關政策規劃、法律研修，「他都充分授權尊重我」，在李應元底下擔任政務官「非常愉快」。

深澳燃煤電廠環差案14日在環保署環評大會審查，在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，詹順貴投下修正通過一票，讓全案通過，外界譁然。

（中央社記者吳欣紜台北21日電）環保署副署長詹順貴與行政院長賴清德因南鐵東移案意見不合，詹順貴今天上廣播節目被問到是否對賴清德還有意見，詹順貴停頓3秒後說「面對面溝通沒有問題」。

詹順貴也爆料，當初上任時曾有政府官員打賭他進來3個月就會走人，但因為不管是前行政院長林全、李應元或是總統蔡英文都非常尊重他在環評、空污政策等各方面規劃，所以後來也跌破許多人的眼鏡。

詹順貴曾為了南鐵東移事件與賴清德槓上，詹順貴在賴清德上任行政院長前也表明要卸下官職，最後被蔡總統挽留。周玉蔻問詹順貴，是否能與賴清德私底下面對面順暢溝通？

詹順貴表示，「面對面就事論事溝通沒有問題」，賴清德非常支持環保署端出來的各項政策，尤其是空污防制具體行動方案，「他幾乎毫無保留全力支持」。

周玉蔻追問詹順貴「你對他還有意見嗎」，詹順貴一度語塞，他在沉默3秒後回答「面對面溝通沒有問題」。（編輯：管中維）1070321