卡內基訓練國際領導力盲點論壇　多位企業領導參與齊討論

卡內基訓練（Dale Carnegie Training）上周五（3月16日）在台北國際會議中心舉辦國際領導力盲點論壇(Cross Cultural Leadership and Blind Spot Forum)，許多企業的領導人及高階主管都應邀出席，包括遠東集團副董事徐旭平、Oath亞太董事總經理鄒開蓮、雲朗觀光集團總經理盛治仁、台積電學習發展中心處長奚永明、台灣奧迪銷售總監巫詩棻等人。另外分別來自卡內基訓練總部的美國代表及報告主講者Ms. Michelle Bonterre及台灣卡內基訓練執行長黑立言、日本代表Dr. Greg Story、中國代表TCL集團副總裁許芳擔任與會代表。在討論開始前， Michelle Bonterre表示這份關於跨文化領導力的報告是首次發表，希望可以藉由不同領域的企業領導人的討論，分享意見、獲得不同的觀點。

這份研究報告主要想根據台灣、日本、美國、中國的調查結果，找出領導人什麼樣的行為及人格特質將會激發員工的潛力。並且希望參與者可以藉由討論找出自身在領導上的盲點，讓帶領團隊變得更有效率。根據卡內基訓練的統計資料，50%的受雇者在辭職時不是辭掉工作，而是辭掉老闆。然而僅僅6%的企業領導者認為自己的領導方針「非常有效」。因此卡內基訓練決定透過本次調查報告了解，什麼才是足以吸引員工的動力的跨文化領導力關鍵行為，能讓員工更全心 投入，展現出最佳的表現。



▲卡內基訓練針對了3300位來自不同國家、不同公司、不同年齡的員工的回應，做成完整的調查報告。（圖／資料照片）

卡內基訓練線上調查蒐集了超過3000則來自14個國家，不同規模的公司員工的回應，所做的研究報告顯示，僅有17%的受雇者非常滿意目前的工作。此外，在台灣，僅有6%的受雇者非常滿意目前的工作，這個比例比中國大陸、日本、美國都還要低。在討論中，參與者認為大部分台灣民眾對於工作及薪水較嚴格，此外，台灣的文化使得台灣民眾在問券調查時，在一到十分的選項中，傾向選擇八分代表「好」，而不會輕易選擇十分。至於美國，則有高達24%的受雇者非常目前的工作，而在討論過後，參與者認為這可能是因為美國有較大的就業市場，讓轉換工作更加容易。雖然在日本有高達9%的受雇者非常不滿意目前的工作，但在另外一份研究中卻顯現出有超過50%的日本員工，傾向長期待在目前的工作。日本代表Dr. Story指出，這可能是因為根深蒂固的日本文化使得日本人傾向在同一公司「終身制」，另外，日本人認為就算他們失業，政府也不會提供妥善的社會福利，所以不輕易轉換工作。



▲在調查報告中可看出，多數員工認為積極鼓勵、在批評前先指出自己的錯誤的領導風格，較能激發出最佳的工作表現。（圖／資料照片）

此外，在另一份研究中顯示，比起僅滿足於被指派的工作、只在意完成工作等消極的領導方式，員工比較希望領導人用鼓勵、稱讚等積極的方式，提升員工能力及績效。在討論及交換意見過後，大多數的與會者如長榮航空首席副總何慶生、新唐科技總經理戴尚義等認為這兩種不同的領導方式，應該依職務、性別、年齡等因素適用而有所不同。像是IC產業的員工就比較適合以消極的方式領導，而業務員等職務就較適合用積極鼓勵的方式激發潛能。

將理想及現實的調查比對分析後，員工對於領導者的理想行為和領導者的現實表現有極大的差距，例如，在尊重意見上，就有51%的差距。此外還有真誠的感謝、讚賞貢獻等等。



▲台灣的員工認為可以激發自己有最好的表現的領導者行為，和領導者實際的行為比對，發現兩者之間有相當大的落差。（圖／資料照片）

在會議的尾聲，與會者分別分享自己對於本次會議討論及領導公司的心得，而全數的與會者都同意透過這次研究的探討，讓他們在不同的環節發現了自己平時在領導上的盲點，在台灣的領導工作，應更注重公司內部的溝通，以發掘出員工的需求及理想的工作模式，激勵員工展現出最佳的工作表現。另外，適時的向員工表現出感謝也更能互相扶持、成長。



▲在會議的尾聲，與會者如遠東集團副董徐旭平、順億集團總經理王志遠、福特六和市場營銷暨顧客服務副總經理張景弼等均紛紛表示這次的研究發表及討論讓他們發現自己在領導上的盲點，收穫良多。（圖／資料照片）