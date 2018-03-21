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中央社

G20承認需展開對話 貿易戰疑慮仍未除

中央社2018/03/21 10:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社布宜諾斯艾利斯20日綜合外電報導）全球財金領導官員今天摒棄保護主義，敦促針對貿易展開「進一步對話」，但美國鋼鋁關稅將於數天後生效，華府也將宣布制裁中國，G20尚未化解可能引發的貿易戰威脅。

路透社報導，20國集團（G20）的財政部長與中央銀行總裁參與兩天會議，主張貿易混亂對經濟成長構成威脅。G20由全球前20大經濟體組成，在全球貿易中占比75%，成員國國內生產毛額（GDP）占全球85%。

參與者稱會談氣氛「客氣」，主要是在宣讀聲明，沒有辯論。G20會後僅同意支持2017年關於貿易的含糊聲明，並「承認」有必要展開更多「對話與行動」。

最終版的G20部長聲明說：「我們重申領導官員在漢堡峰會達成的貿易結論，承認有必要展開進一步對話與行動。我們設法加強對自身經濟體的貿易貢獻。」

不過，美國將於23日開始對進口鋼鐵與鋁材分別課徵25%與10%關稅，各界擔憂可能觸發貿易戰，這份聲明卻未花心力消除疑慮。

兩名聽取關稅簡報的官員說，美國總統川普也將在23日公布對價值600億美元的中國科技與電信產品課徵關稅，此舉源於中國的智慧財產權作法。

財金領導官員今天提到的2017年漢堡聲明說，G20國家將「持續對抗保護主義，包括所有不公平的貿易作法」。

但漢堡聲明也說，G20領袖「承認正當的貿易保護手段的作用」，這種含糊說法讓美國有理由主張課稅。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表明，華府課徵關稅就是一種正當的保護行動。

他在會後記者會上說：「我們必須做好準備，為了維護美國利益而採取行動，再者是要捍衛自由與公平和互惠貿易。」他又說，總會有他人將報復的風險。

梅努欽說：「目前有爆發貿易戰的風險，總統說過，我們不怕陷入貿易戰，因為我們的市場與經濟體規模很大，且有龐大的貿易逆差。」

他說：「至於鋼鐵與鋁材議題，這是不公平貿易作法導致的結果，這就是我們這麼回應的理由。」

加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）將這場G20會議跟去年的德國漢堡峰會比較，提及當時梅努欽要求重寫公報中存在已久的貿易措辭。

他說，對於應該如何修訂貿易規則，現在全球其他國家對美國看法有更深的了解。

莫諾說：「大家根本就沒有共識，談判桌上的每個人都沒有相同觀點，不過，大家對於他們試圖達成什麼有更多了解。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070321

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