雪豹吃牛保險買單 青藏試辦人獸衝突險

為緩解人獸衝突，昂賽鄉啟動「人獸衝突保險」試點，由三江源國家公園瀾滄江源園區管委會和山水自然保護中心各出資人民幣30萬元（約新台幣140萬元）「為『肇事』野生動物『埋單』」。牧民只需為每頭牛支付3元（約新台幣140元），即可加入保險。

新華社報導，既有的「青海省重點保護陸生野生動物造成人身財產損失補償辦法」因為從省到鄉需經過嚴格的層層採證和認定程序，牧民保留現場和證據的意識普遍不足，只有部分受損牧民能拿到補償金。

昂賽鄉地處瀾滄江源頭地區，生態環境較優越，被公認為雪豹在中國棲息最密集的區域。

山水自然保護中心三江源項目主任趙翔表示，由於野生動物保護意識增強以及放牧人力投入相對減弱等原因，三江源地區近年來野生動物捕食家畜的情況頻繁發生。

趙翔說，僅玉樹州雜多縣昂賽鄉年都村平均每戶牧民2015年就有4.6頭牛被狼和雪豹等野生動物捕食，最多的一戶達到23頭。

新華社2016年曾引述當地官員表示，這些「肇事」野生食肉動物都屬珍稀保護物種，捕食家畜時，牧民既不敢上前驅趕，也不能做出任何傷害性舉動。但以每頭牛5000元（約新台幣2.3萬元）以上的市場出欄價來算，牧民每年都要為此承受不小的損失。

趙翔指出，長此以往，牧民要承擔較高的經濟損失，將不利於整個地區的保護和發展。補償與保險是應對野生動物「肇事」的兩種通用措施。（編輯：馮昭）1070321