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中央社

山豬吊獸鋏宛如血滴子 家犬也遭殃

中央社2018/03/21 10:39
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣政府動物保護防疫所今天指出，民眾通報公館鄉山區有人架設俗稱「山豬吊」獸鋏陷阱，導致家犬喪命，除派員前往拆除外，也張貼任意傷害動物最高處2年有期徒刑之公告。

家住在公館鄉北河地區的民眾氣憤表示，平日飼養的2隻家犬，在山區產業道路旁誤踩山豬吊陷阱，導致傷重死亡，苗栗縣動物防疫所得知消息，前往此地區山林勘查，當場又清除5具獸鋏。

動防所指出，近年來發現山豬吊獸鋏，都是被安裝於淺坑，不肖人士先在獸鋏上方放置一片薄木板，再以鋼索或繩索環套成圈狀，另一端綁住樹幹，當動物踩踏木板，肢體陷入坑內，就立刻遭到鋼索套牢。

受困的動物為了掙脫用力掙扎，反而被套得更緊，經常導致韌帶受傷或是肢體撕裂傷，甚至腿部還會被扯斷。動防所表示，山豬吊殘忍程度宛如歷史劇故事，專取人頭的「血滴子」。

動防所指出，由於山豬吊所需製作材料，一般五金行都可以買到，安裝容易，有逐漸取代傳統獸鋏的趨勢，行政院農委會在野生動物保育法第19條修正草案內，已增訂禁止使用金屬製套索，作為獵捕工具。

動防所前往山區拆除獸鋏外，也張貼告示，若使用獸鋏、毒物或其他方式，任意虐待傷害犬貓等動物，依動物保護法規定，最高可處2年以下有期徒刑及新台幣200萬元以下罰金，並呼籲民眾如發現獸鋏、網具等陷阱，在安全無虞的情況下，可先觸動開關，讓陷阱失去捕捉功能，再通報相關單位。（編輯：卞金峰）1070321

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