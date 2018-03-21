山豬吊獸鋏宛如血滴子 家犬也遭殃

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣政府動物保護防疫所今天指出，民眾通報公館鄉山區有人架設俗稱「山豬吊」獸鋏陷阱，導致家犬喪命，除派員前往拆除外，也張貼任意傷害動物最高處2年有期徒刑之公告。

家住在公館鄉北河地區的民眾氣憤表示，平日飼養的2隻家犬，在山區產業道路旁誤踩山豬吊陷阱，導致傷重死亡，苗栗縣動物防疫所得知消息，前往此地區山林勘查，當場又清除5具獸鋏。

動防所指出，近年來發現山豬吊獸鋏，都是被安裝於淺坑，不肖人士先在獸鋏上方放置一片薄木板，再以鋼索或繩索環套成圈狀，另一端綁住樹幹，當動物踩踏木板，肢體陷入坑內，就立刻遭到鋼索套牢。