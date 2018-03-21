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G20未針對加密貨幣強化監管 比特幣價格上午強升

鉅亨網2018/03/21 10:50
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G20 在最新的公報中，將加密貨幣視為「資產」，並強調加密貨幣風險，並會繼續監測。不過，由於沒有任何監管行動方案或構想，比特幣價格在公報發布後強力上攻，台北時間周一上午一度突破 9000 美元關卡，之後在 8900 美元附近徘徊，24 小時升幅接近 6%。

據《彭博》報導，Miller Value Partners 投資組合經理 John Spallanzani 表示，雖然 G20 強調加密貨幣的風險上升，但並未要求監管，使交易員鬆了一口氣。

先前多位部長提及，考慮在周一及周二的會議上，針對加密貨幣討論聯合監管行動，比特幣價格也在前兩日跌破 8000 美元關卡，創近 1 個月低點。

比特幣強彈（圖表取自彭博）
比特幣強彈（圖表取自彭博）

Spallanzani 表示，各幣種價格上揚，因為「G20 沒有真的加密貨幣上澆上冷水」。

不過，自去年底以來，全球性的監管措施仍為加密貨幣圈的主要基調，比特幣仍在相對低點，較去年 12 月高點下挫超 50%。

G20 毫無行動的一個原因，在於他們認為加密貨幣市值太小，不致危及金融市場。先前金融穩定委員 (FSB) 主席 Mark Carney 致信 G20，表示加密貨幣即使在最熱時期，占全球經濟也不及 1%。

不過阿根廷央行總裁  Federico Sturzenegger 指出，峰會上有人要求，應在 7 月的下一次會議中提出具體建議。  

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