G20未針對加密貨幣強化監管 比特幣價格上午強升

G20 在最新的公報中，將加密貨幣視為「資產」，並強調加密貨幣風險，並會繼續監測。不過，由於沒有任何監管行動方案或構想，比特幣價格在公報發布後強力上攻，台北時間周一上午一度突破 9000 美元關卡，之後在 8900 美元附近徘徊，24 小時升幅接近 6%。

據《彭博》報導，Miller Value Partners 投資組合經理 John Spallanzani 表示，雖然 G20 強調加密貨幣的風險上升，但並未要求監管，使交易員鬆了一口氣。

先前多位部長提及，考慮在周一及周二的會議上，針對加密貨幣討論聯合監管行動，比特幣價格也在前兩日跌破 8000 美元關卡，創近 1 個月低點。