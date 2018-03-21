NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈直轄市No.1　桃園環保局又鍍金雙北月票政策買票？姚籲別禮讓柯P理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
政治

習近平嗆挫敗台獨　陸委會：大陸應跳脫恐嚇思維

記者林仕祥／台北報導2018/03/21 10:58
▲針對中國大陸相關領導人的涉台言論，陸委會表示，陸方應跳脫恐嚇思維，兩岸才能心靈契合。圖為陸委會副主委邱垂正。（資料照／記者林仕祥攝）
▲針對中國大陸相關領導人的涉台言論，陸委會表示，陸方應跳脫恐嚇思維，兩岸才能心靈契合。圖為陸委會副主委邱垂正。（資料照／記者林仕祥攝）

中國大陸全國人大昨日閉幕，大陸國家主席習近平致詞談到涉台議題時「軟硬兼施」，強調陸方有足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動，遏制台獨意味濃厚。陸委會 20 日晚間回應，希望大陸能跳脫恐嚇思維，勇於承擔維護台海區域和平穩定的使命。

習近平表示，堅持以一中原則、九二共識，推動兩岸關係和平發展，和台灣同胞分享大陸發展的機遇，並強調實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，陸方有足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動。大陸國務院總理李克強也說，兩岸同屬一中，陸方不能容忍任何台獨企圖，也不能允許外國勢力打「台灣牌」，這會給兩岸同胞、兩岸關係帶來困難，劍指「台灣旅行法」。

針對行政院長賴清德指台灣是「主權獨立的國家」一說，國台辦發言人安峰山 20 日怒批，這種赤裸裸的「台獨」言論，是對兩岸關係的嚴重挑釁，必將自食惡果。安峰山強調，兩岸同屬一中，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是，也永遠不可能成為一個國家，陸方堅決反對台獨分裂活動，一切台獨行徑和伎倆都注定要失敗的，並受到人民的譴責及歷史的懲罰。

對此，陸委會回應，當前中國大陸進行制度變革與人事更替、宣示致力實現其發展目標與願景，惟其關鍵應在於落實「傾聽民意、擴大民主參與、及保障人權與自由」，並真正承擔維護台海與區域和平穩定的責任。

陸委會表示，面對兩岸新形勢的變化，陸方一再採取負面手段，強迫台灣接受其片面設定的兩岸關係發展方向，無視台灣尊嚴與民意期待，拒絕透過心平氣和的溝通改善雙方關係。近期陸方更片面加大推動對台統戰措施，磁吸台灣人才、資金、技術挹注自身經濟發展，與真正互惠交流的理念背道而馳。北京當局唯有將心比心、換位思考，在過去歷史事實與基礎上求同存異，兩岸互動環境才有改善空間，也才可能觸及心靈契合。

陸委會強調，兩岸關係的良性開展是兩岸人民的期待，也是雙方的責任，政府有維護國家主權尊嚴與民眾權益福祉的堅定信念，陸委會期許大陸領導人在進入全新執政階段的同時，能夠跳脫強勢威嚇的思維窠臼、尊重兩岸現實，展現對人民與歷史負責的態度，秉持圓融、中道的傳統政治智慧，尋求兩岸關係的突破。
 

關鍵字陸委會習近平李克強安峰山台獨
換位置就換腦袋？陳明通三字回應民進黨燒1.6兆　他批：為了面子

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan