習近平嗆挫敗台獨　陸委會：大陸應跳脫恐嚇思維

習近平表示，堅持以一中原則、九二共識，推動兩岸關係和平發展，和台灣同胞分享大陸發展的機遇，並強調實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，陸方有足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動。大陸國務院總理李克強也說，兩岸同屬一中，陸方不能容忍任何台獨企圖，也不能允許外國勢力打「台灣牌」，這會給兩岸同胞、兩岸關係帶來困難，劍指「台灣旅行法」。

中國大陸全國人大昨日閉幕，大陸國家主席習近平致詞談到涉台議題時「軟硬兼施」，強調陸方有足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動，遏制台獨意味濃厚。陸委會 20 日晚間回應，希望大陸能跳脫恐嚇思維，勇於承擔維護台海區域和平穩定的使命。

針對行政院長賴清德指台灣是「主權獨立的國家」一說，國台辦發言人安峰山 20 日怒批，這種赤裸裸的「台獨」言論，是對兩岸關係的嚴重挑釁，必將自食惡果。安峰山強調，兩岸同屬一中，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是，也永遠不可能成為一個國家，陸方堅決反對台獨分裂活動，一切台獨行徑和伎倆都注定要失敗的，並受到人民的譴責及歷史的懲罰。

對此，陸委會回應，當前中國大陸進行制度變革與人事更替、宣示致力實現其發展目標與願景，惟其關鍵應在於落實「傾聽民意、擴大民主參與、及保障人權與自由」，並真正承擔維護台海與區域和平穩定的責任。

陸委會表示，面對兩岸新形勢的變化，陸方一再採取負面手段，強迫台灣接受其片面設定的兩岸關係發展方向，無視台灣尊嚴與民意期待，拒絕透過心平氣和的溝通改善雙方關係。近期陸方更片面加大推動對台統戰措施，磁吸台灣人才、資金、技術挹注自身經濟發展，與真正互惠交流的理念背道而馳。北京當局唯有將心比心、換位思考，在過去歷史事實與基礎上求同存異，兩岸互動環境才有改善空間，也才可能觸及心靈契合。

陸委會強調，兩岸關係的良性開展是兩岸人民的期待，也是雙方的責任，政府有維護國家主權尊嚴與民眾權益福祉的堅定信念，陸委會期許大陸領導人在進入全新執政階段的同時，能夠跳脫強勢威嚇的思維窠臼、尊重兩岸現實，展現對人民與歷史負責的態度，秉持圓融、中道的傳統政治智慧，尋求兩岸關係的突破。

