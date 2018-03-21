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哈啦財經／沒人擋子彈了　央行總裁楊金龍首個挑戰竟是這

記者顏真真／台北報導2018/03/21 15:34
▲央行總裁楊金龍。（圖／記者林柏年攝 ）
▲央行總裁楊金龍。（圖／記者林柏年攝 ）

中央銀行總裁楊金龍上任將滿月，雖然他尚未上任前，大家都已預期到他面臨不少挑戰及壓力，不過，令人意外的是，他上任面臨的第一個挑戰竟然就是新台幣改版，甚至被認為是「彭規楊不隨」，直指前央行總裁彭淮南講求專業，他是拚政治，讓楊金龍急於澄清。不過，楊金龍任內難逃避新台幣改版問題，尤其等促進轉型正義委員會人事抵定後，楊金龍勢必面臨強化新台幣改版壓力，他能否抵擋住政治壓力？大家也都在看。

楊金龍日前赴立法院財委會進行央行業務報告處女秀，雖然楊金龍表態在貨幣政策上大方向是「彭規楊隨」，但當立委詢問對新台幣改版立場時，楊金龍表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只要促進轉型正義委員會做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。

楊金龍此話一出，外界解讀央行對新台幣改版態度鬆動，甚至還要看促轉會的臉色，失去央行應有的獨立性及專業性，甚至拿他與前央行總裁彭淮南相比，就連立委都直指「這是政策轉彎嗎？」、「這是政治語言及動作，彭淮南堅持專業你倒向政治，你是要為政治服務，不惜犧牲納稅人繳稅的500億元？」

其實，彭淮南卸任前回答立委質詢時，態度確實較明確一些。彭淮南強調，新台幣偽鈔率僅0.2%多，幾乎是全球最低，而且回收所有的紙鈔與硬幣至少要花6年的時間，總成本高達500億元，目前並無改版的急迫性。但楊金龍是直接拿促轉會當擋箭牌，強調央行是行政機關，就看促轉會決議，也難怪會讓外界認為央行對新台幣改版態度軟化。

而市場將楊金龍的回答泛政治化，也讓楊金龍急於澄清，只是大家沒想到，過去彭淮南急於澄清多是因匯率政策與企業大老摃上，楊金龍上任後的澄清稿2連發則是為了新台幣改版的問題，他還不忘強調立場與彭淮南之前的回答並無不同。

從這次事件也看出，楊金龍上任不到1個月已感受到政治壓力，尤其今年又是選舉年，相關議題勢必持續延燒，即便目前促轉會人事還未搞定，行政院長賴清德也表示，楊金龍目前還沒跟他做說明，所以也還沒形成行政院的政策，等楊金龍說明後會再做決定。

不過，外界認為過去有彭淮南出面擋子彈，尤其彭淮南在任20年，其專業性受人肯定，大家多少會接受其意見，而楊金龍的建言，府院是否會採信？尤其又有選舉壓力，在政治可能凌駕專業之下，楊金龍是否能堅持住專業，並勇敢向府院高層說「不」？還是向政治妥協？這恐怕也成為他上任後首要面對的一大挑戰，相信對他來說，這恐怕比雙率政策的考驗更加難上加難。

關鍵字央行新台幣改版楊金龍彭淮南央行總裁促轉會
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