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中央社

韓化妝品重金屬超標 2款流入台灣

中央社2018/03/21 10:52
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北21日電）南韓19日在13款化妝品中驗出重金屬「銻」。食藥署今天證實，ETUDEHOUSE有2款問題產品流入台灣，目前已全數下架，並將加強夜市、網購通路化妝品的重金屬檢驗。

南韓媒體日前報導，南韓有13款化妝品重金屬「銻」超標，其中，美妝龍頭愛茉莉太平洋（AMOREPACIFIC）旗下商品就有6款中鏢。台灣女性愛用的ETUDE HOUSE、Skin food、3CE都在名單中。

衛生福利部食品藥物管理署醫療器材及化粧品組科長洪國登今天接受媒體聯訪時表示，他們昨晚向台灣愛茉莉太平洋公司求證，發現共有2款違規產品輸台，分別是ETUDE HOUSE旗下的「新荳趣避不見面舒緩遮瑕棒」、「素描高手好事成雙造型眉粉筆」。

他指出，該公司昨天已在全台通路緊急下架，截至今天上午10時，「新荳趣避不見面舒緩遮瑕棒」下架241支，「素描高手好事成雙造型眉粉筆」下架62支；至於輸台產品是否為問題批號，仍在確認中。

洪國登表示，由於ETUDE HOUSE多是直營門市販售，下架速度較快，加上遮瑕棒是3月才開始販售的新品，賣出數量並不多；眉粉筆則還沒有開始販售，影響不大。不過，為防有水貨流入台灣，會再配合地方衛生單位，加強夜市、網購重金屬專案稽查。

另外，洪國登強調，台灣民國94年起已全面公告禁止在化妝品中添加「銻」，屬於不得檢出的檢驗項目，而「銻」同時也存在天然中，可能在化妝品原料萃取時有部分殘留，暴露過多的銻恐導致胃部發炎而腹瀉，但經由皮膚吸收的含量不會太多。（編輯：梁君棣）1070321

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