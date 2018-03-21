陳菊華府CSIS發表演說　向國際分享台灣民主奮鬥歷程

高雄市長陳菊於美東時間21日下午4時受邀至美國「戰略暨國際研究中心」發表演說，以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題，透過個人40年政治生涯及12年的高雄執政經驗，向國際分享台灣爭取民主的歷程與對人權價值的實現，在這個英國首相Theresa May、美國前總統夫人希拉蕊以及蔡英文總統都發表過演說的國際舞台，陳菊表示：「台灣價值，是新的亞洲價值。台灣雖小，卻可以在亞洲扮演很大的角色。」，她期待台灣成為亞洲的安定力量，更呼籲美台攜手合作，共同以自由民主理念捍衛印太地區及全球的和平，現場座無虛席，反應熱烈。



▲市長也與CSIS資深顧問葛來儀女士進行對談，並回覆現場觀眾提問，透過不同的對話模式與提問主題。（圖／高市府提供, 2018.03.21）

陳菊從19歲的生命經歷描述台灣戒嚴下的政治肅殺，到1979年的「高雄事件」讓包括她在內的黨外政治領導者被以叛亂罪起訴，遭受死刑的威脅，但也在國際關切和台灣人自覺下，台灣的自由民主開始澎湃發展，40年來三次中央政權輪替、女性在公共事務上的大量掘起、人權理念落實在施政改革上等議題，民主自由是台灣人掙來的成就，也是對國際的貢獻。陳菊同時細數高雄12年執政，從生態、交通、城市安全到港區再造，高雄由重工業城市翻變為多元宜居城市，她在這個城市革命，也在這個城市完成改革。



▲受邀至美國戰略暨國際研究中心發表。（圖／高市府提供, 2018.03.21）

對於與會來賓提問有關台灣發展新南向政策，陳菊認為台灣以目前有的優勢面向，例如醫療、農業等創造與新南向國家更多交流符合彼此利益，尤其有很多來自新南向國家的女性成為高雄媳婦，高雄的教育制度鼓勵她們的孩子學習母語，這些都是擴大與新南向國家交流的基礎。也有中國留學生問起台灣的民主改革創造了像陳菊市長這樣進入體制改革，與中國六四的民運人士命運截然不同。陳菊表示，台灣的民主運動是台灣前輩基於不恐懼不受壓迫、信仰人權民主所做一代又一代的努力，她祝福所有追求民主自由普世價值的努力。

在個人演說後，陳菊也與CSIS資深顧問葛來儀進行對談，並回覆現場觀眾提問，透過不同的對話模式與提問主題，陳菊生動以個人生命故事標記台灣民主發展的歷程，從看禁書、評論政治都可能在台灣成為政治犯，到現今台灣人有各種選舉，進而選出女總統、女市長、女議長與四成國會議員都是女性，說明台灣社會現今完全的言論自由，她再以香港、中國以及東南亞各國年輕人都嚮往台灣的民主自由為例，陳菊透過CSIS智庫演說告訴國際，自由民主是台灣最珍貴的資產，更是連結亞洲、獻給國際最強大的價值。