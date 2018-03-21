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聯發科再添待嫁題材 認購投資人瘋搶進 交易量連兩日

鉅亨網2018/03/21 10:59
鉅亨網 / NOWnews
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博通併高通案破局，外傳博通下一個併購標的台廠聯發科 (2454-TW) 也列在內，雖待嫁題材沒有激勵聯發科今 (21) 日股價上漲，但在近期利多消息頻傳下，仍吸引投資人搶進權證市場，繼昨日認購交易金額 1.6 億元居冠後，今認購交易量同樣排行第一，目前已逾 8000 萬元。

聯發科近期利多消息頻傳，中國智慧型手機 3 月開始拉貨，法人預期第 2 季營收季增挑戰 2 成，並帶動毛利率回升，此外，市場也傳出聯發科有機會在 2019 年打入蘋果智慧音箱 HomePod 供應鏈。

而博通 (Broadcom) 擬併高通 (Qualcomm) 案，因美國總統川普的行政命令阻止，併購計畫失敗後，近日不少外媒點名，博通下一個併購標的，台廠聯發科也在潛在收購名單上。

在利多題材頻傳下，外資已連四日買超聯發科，而即便聯發科今股價開高走低，仍吸引投資人搶進權證市場，繼昨日認購交易金額 1.6 億元居冠後，今認購交易量同樣排行第一。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：聯發科富邦 76 購 02 (067422-TW)、聯發科兆豐 77 購 04 (072267-TW)、聯發科富邦 76 購 01 (067421-TW) 等。
 

聯發科相關權證。資料來源：鉅亨網整理。
聯發科相關權證。資料來源：鉅亨網整理。
 

 

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