NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈周末哈客童樂會　跟著小松鼠去冒險職缺破記錄！Google來台徵才理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
社會

花200萬想摘星卻落榜？米其林「前高層」遭爆收顧問費

社會中心／綜合報導2018/03/21 12:37
▲本月14日，首屆台北米其林指南正式揭曉，總計有110家餐廳上榜，共20家餐廳摘星。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲本月14日，首屆台北米其林指南正式揭曉，總計有110家餐廳上榜，共20家餐廳摘星。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

台北米其林指南摘星名單日前公布，許多榜上有名的餐廳皆感到開心及榮耀，不過如今卻有一名餐飲界的大老透露，有打著「前米其林指南亞洲區負責人」名號的外籍人士，來台向多家餐廳收取高額的顧問費，表示可幫其名列米其林，不過餐廳付了錢後卻連一顆星都沒拿到。


首屆台北米其林指南 14 日正式公布，台北也成為全球第 31 個有米其林指南的城市，全台北共 20 間餐廳獲得星級評鑑。（資料圖片）中央社記者王飛華攝 107 年 3 月 14 日

根據《周刊王》報導，一名餐飲業大老透露，有一位法國人和一位香港人，兩人打著「前米其林指南亞洲區負責人」的名號，透過台灣「名嘴級」的美食記者居中牽線，接受台灣某餐廳雇用。兩人不僅每次都要求住最高檔的飯店，對餐廳的菜色還百般挑剔，要求主廚要一一配合調整。最後餐廳還得付出高達 200 萬元的顧問費，結果卻是連一顆星也沒拿到。

報導指出，落榜後，業者氣得質問居中牽線的美食記者，對方則暗示：「明年會彌補」。對此，爆料的餐飲界大老認為頗有玄機，因為這次名單出現了許多黑馬，「先讓原本沒望的（餐廳）上榜，以後可望繼續收費輔導，招商手腕很高明！」

對於周刊的爆料內容，米其林方面尚未做出任何回應。

關鍵字米其林顧問費摘星落榜周刊王
男公關尾隨OL　熊抱狂吻強扒衣物

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan