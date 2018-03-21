花200萬想摘星卻落榜？米其林「前高層」遭爆收顧問費

台北米其林指南摘星名單日前公布，許多榜上有名的餐廳皆感到開心及榮耀，不過如今卻有一名餐飲界的大老透露，有打著「前米其林指南亞洲區負責人」名號的外籍人士，來台向多家餐廳收取高額的顧問費，表示可幫其名列米其林，不過餐廳付了錢後卻連一顆星都沒拿到。
▲首屆台北米其林指南 14 日正式公布，台北也成為全球第 31 個有米其林指南的城市，全台北共 20 間餐廳獲得星級評鑑。（資料圖片）中央社記者王飛華攝 107 年 3 月 14 日
根據《周刊王》報導，一名餐飲業大老透露，有一位法國人和一位香港人，兩人打著「前米其林指南亞洲區負責人」的名號，透過台灣「名嘴級」的美食記者居中牽線，接受台灣某餐廳雇用。兩人不僅每次都要求住最高檔的飯店，對餐廳的菜色還百般挑剔，要求主廚要一一配合調整。最後餐廳還得付出高達 200 萬元的顧問費，結果卻是連一顆星也沒拿到。
報導指出，落榜後，業者氣得質問居中牽線的美食記者，對方則暗示：「明年會彌補」。對此，爆料的餐飲界大老認為頗有玄機，因為這次名單出現了許多黑馬，「先讓原本沒望的（餐廳）上榜，以後可望繼續收費輔導，招商手腕很高明！」
對於周刊的爆料內容，米其林方面尚未做出任何回應。