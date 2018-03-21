花200萬想摘星卻落榜？米其林「前高層」遭爆收顧問費

台北米其林指南摘星名單日前公布，許多榜上有名的餐廳皆感到開心及榮耀，不過如今卻有一名餐飲界的大老透露，有打著「前米其林指南亞洲區負責人」名號的外籍人士，來台向多家餐廳收取高額的顧問費，表示可幫其名列米其林，不過餐廳付了錢後卻連一顆星都沒拿到。



▲首屆台北米其林指南 14 日正式公布，台北也成為全球第 31 個有米其林指南的城市，全台北共 20 間餐廳獲得星級評鑑。（資料圖片）中央社記者王飛華攝 107 年 3 月 14 日