港媒：中共統戰部擴權 併僑務宗教

據報導，雖然國務院機構改革方案並無提及僑務辦公室的去向，但相關文件顯示，中央統戰部不僅「吞併」了國務院僑務辦公室，還有國家民族事務委員會和國家宗教局。

文章表示，中共中央三大部將大幅擴權，其中中央宣傳部「吞併」出版、電影等業務，中央統戰部和中央組織部也「攻城掠地」。

香港星島日報今天在一篇評論文章中透露，這次中共進行的改革方向，是叫停1980年代鼓吹的「黨政分開」，讓黨領導一切，黨權不斷擴張。

（中央社記者張謙香港21日電）港媒今天報導，在中國國務院調整各部委後，中共的組織改革也會陸續推動，包括中共中央統戰部併僑務和宗教事務。

文章表示，如此一來，一個超級統戰部浮出水面，身兼中央書記處書記的中共中央統戰部部長尤權，權力也大增。

根據相關文件，今後中央統戰部將統一領導海外僑務工作，管理僑務行政事務，負責制定僑務政策，聯繫港澳和海外社團。

僑辦的部分職能則劃歸大陸的中華全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）行使，發揮僑聯的橋梁紐帶作用。

文章同時透露，原有中國國家公務員局、中央機構編制辦公室將會併入中共中組部。

至於中共中央黨史研究室、中央文獻研究室、中央編譯局，將整合組建中央黨史文獻研究院，作為中共中央直屬事業單位。

另據明報報導，一份文件顯示，中宣部的職能將會擴大，全面領導廣播、電視、電影及新聞出版工作。

報導表示，中宣部作為中共的意識形態大本營，這番改變意味著在中共總書記習近平「新時代」，中共將牢牢把握並加強管控意識形態的工作。

據報導，為加強中共對新聞輿論工作的集中統一領導，大陸把國家新聞出版廣電總局的新聞出版管理和電影管理職責劃入中宣部。

調整後，中宣部將管理電影行政事務，指導監管電影製片、發行、放映工作，組織對電影內容作審查等。（編輯：馮昭）1070321