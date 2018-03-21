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中央社

德州連環爆炸案 川普痛批犯案者病態

中央社2018/03/21 11:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社芝加哥20日綜合外電報導）美國總統川普今天首度公開譴責德州發生的一連串郵包炸彈攻擊案，直批這些爆炸案的幕後黑手「非常、非常病態」。

川普說：「奧斯汀的連環爆炸案相當駭人。奧斯汀、德州和聯邦執法單位正聯手合作，好將案情查個水落石出。」

他說：「犯案者顯然是非常、非常病態的個人或團體。都是一些病態的人，我們會追根究底。」

聯邦快遞公司（FedEx）一處配送設施今天清晨發生爆炸。官員表示，這起案件疑似與奧斯汀（Austin）另外4起爆炸案有關。晚間又傳出第6起爆炸，但官員旋即判定最新這一起與其他連環包裹爆炸案無關。

人口將近100萬的德州首府奧斯汀3月初開始接連發生爆炸案，迄今已導致兩人喪命、多人受傷。

在聯邦快遞公司位於聖安東尼奧（San Antonio）郊區謝茨（Schertz）的配送設施裡，有一個包裹發生爆炸。當局不願證實媒體報導指這個包裹內含金屬碎片和釘子。

聯邦快遞的這起爆炸案並未造成人員重傷，不過德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）說，這些爆炸案具有關聯性。

派克斯頓告訴KXAN電視台：「這個包裹是從奧斯汀寄出，收件人是一名奧斯汀居民，包裹在輸送帶上爆炸。」

美國國會議員、國土安全委員會主席麥考爾（Michael McCaul）對KXAN電視台說：「這些裝置都非常相似。」麥考爾說他已和執法單位對話過。

位於謝茨的配送設施還發現另一個未爆炸的包裹，可望為目前看似苦無方向的調查人員提供線索，突破調查瓶頸。謝茨位於奧斯汀西南方約105公里。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070321

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