艾菲爾鐵塔橋銘誌 見證中橫公路開拓史

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）中橫公路東段保留數座美麗的鋼梁桁架橋，橋梁鋼桁架上鐫有法國艾菲爾公司鐵塔圖案的鐵牌橋銘誌，見證中橫開拓史，深具歷史文化價值。
太魯閣國家公園管理處在太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老照片，呈現中橫公路半個多世紀的變革、及中橫沿線景點、中橫今昔等。其中法國艾菲爾鐵塔橋銘誌更是一頁戰爭歷史的標記。
太管處資深解說員林茂耀今天受訪表示，太魯閣國家公園內舊長春橋及舊春暉橋和現存於太魯閣國家公園內的關興橋、慈雲橋和慈航橋都是同一批鋼材打造的鋼構桁架橋。
當時這批鋼桁架原是法國政府委託艾菲爾公司為殖民地越南所設計的1000mm軌距的單線鐵路鋼材。
艾菲爾公司委請德國打造完成，但因1954年發生法越奠邊府戰役而無法順利運達，轉運送到泰國，幾經波折後，最後輾轉飄洋過海來到台灣的中央山脈，成為中橫公路上的橋梁。
舊長春橋及舊春暉橋於民國102年功成身退，並仿舊橋的樣式在原地重建，新橋於民國103年4月25日完工通車。
林茂耀說，慈雲橋還被花蓮縣文化局於民國104年列為文化資產歷史建築，為美援時期重要歷史見證；且橋梁構築工法採鉚釘結合，為鋼構工法中舊式工法，構件來源反映特殊時代背景，具建築史或技術史價值。（編輯：方沛清）1070321