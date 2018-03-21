艾菲爾鐵塔橋銘誌 見證中橫公路開拓史

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）中橫公路東段保留數座美麗的鋼梁桁架橋，橋梁鋼桁架上鐫有法國艾菲爾公司鐵塔圖案的鐵牌橋銘誌，見證中橫開拓史，深具歷史文化價值。

太魯閣國家公園管理處在太魯閣遊客中心特展室規劃「中橫時光隧道檔案展」，展出修建中橫時許多珍貴的文物和老照片，呈現中橫公路半個多世紀的變革、及中橫沿線景點、中橫今昔等。其中法國艾菲爾鐵塔橋銘誌更是一頁戰爭歷史的標記。

太管處資深解說員林茂耀今天受訪表示，太魯閣國家公園內舊長春橋及舊春暉橋和現存於太魯閣國家公園內的關興橋、慈雲橋和慈航橋都是同一批鋼材打造的鋼構桁架橋。