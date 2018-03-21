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中央社

陳菊：台灣要有經濟發展及國防自衛能力

中央社2018/03/21 11:19
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓20日專電）高雄市長陳菊今天在美國華府表示，台灣人民對美國扮演國際正義的角色是有期待，但總統蔡英文領導的政府也清楚，台灣不能全依賴美國，台灣要有經濟發展及國防自衛的能力。

陳菊今天下午在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以中文發表演說並接受提問，陳菊感性道來她與高雄的深厚連結，不管是擔任高雄市長的4000天，或是投入台灣民主運動40年。她也向聽眾訴說台灣的民主發展，是需要國際社會更多的支持與疼惜。

演講主持人、CSIS研究兩岸關係的學者葛來儀（Bonnie Glaser）問陳菊，台灣對美國的支持是否有信心？隨著中國崛起，台灣民眾是否擔心美國對台灣的支持弱化？

陳菊先指出，台灣人民追求普世價值、自由民主，這不只是美國、任何自由民主國家都肯定支持。她不諱言，台灣人民對美國扮演國際正義的角色，確實有所期待，但蔡總統領導的政府知道，台灣不能完全依賴美國，台灣必須增加經濟發展及國防自衛能力，如此台灣才有實力捍衛自己的生活方式與價值。

陳菊也提到，台灣雖小，但在亞洲民主扮演著重要角色，也影響包括香港、中國大陸及東南亞國家對民主與轉型正義的追求。台灣的價值就是「新亞洲價值」，和平轉移政權現已變成台灣政治常態，這就是台灣最大的成就。

陳菊也以個人經驗指出，台灣的民主轉型，離不開國際社會支持。當年她在「高雄事件」中、遭以叛亂罪求處唯一死刑，如果不是國際關注與施壓，國民黨當年不會公開審判。陳菊感性地說，台灣有現在的轉變，離不開國際社會關心，希望國際社會不要讓台灣孤單，盼台灣人民的努力奮鬥，能繼續得到支持。

會中有來自中國大陸的學生問陳菊，台灣走過「高雄事件」、「美麗島事件」，中國大陸則在1989年發生「天安門事件」，同樣都是在追求民主的道路上有過犧牲，為何相似的運動，卻走上截然不同的歷史？

陳菊說，這是很難回答的問題。她指出，台灣在國民黨威權統治前，也經歷過不同國家統治，長期以來受到壓迫，而台灣民主運動也不是從她開始，早在她之前就有前輩爭取，一代代接棒傳遞。她認為，台灣的民主化歷程和「六四民運」截然不同，很難論斷，但她希望並祝福中國大陸有一天能共享自由民主的普世價值。

演說中，陳菊談到蔡總統堅持改革的意志，她笑說蔡總統就是和她「不太一樣」，是非常穩健、理性、專業且菁英型的政治人物，「不像我是女土匪」。但蔡總統對改革和她一樣堅定，包括年金、轉型正義等「不改不行」的改革，在轉型過程中雖遇阻力，但她相信，蔡總統會用溫和而堅持的方式成功，兩岸問題上也一樣。

陳菊最後說，維持台灣的民主對亞洲很重要，不但符合台灣與美國的共同利益，也是台灣的責任，希望台美繼續合作，共同捍衛印度太平洋區域的和平穩定。

陳菊的演說，包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、AIT執行理事羅瑞智（JohnNorris）及國務院台灣事務協調處處長何樂進（JamesHeller）等人均出席，她21日將拜會美方官員及國會友人。（編輯：屈享平）1070321

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