NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈直轄市No.1　桃園環保局又鍍金雙北月票政策買票？姚籲別禮讓柯P理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

謊稱幫忙關說免服刑 男子涉詐欺被起訴

中央社2018/03/21 11:16
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中21日電）劉姓男子得知陳男被判處服刑確定，謊稱將錢交給他可以幫忙免關，陳男信以為真多次交付現金，直到被通緝入獄才知受騙，案件經檢方偵辦，台中地檢署今天依詐欺罪嫌將劉男起訴。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，52歲劉姓男子民國103年10月間，在台中市東區一處建築工地，透過綽號「阿龍」的男子，結識在工地任職的陳姓男子。

劉男得知陳男因涉犯公共危險案件，經台中地方法院判決9個月，上訴台灣高等法院台中分院駁回確定，劉男認為有機可乘，佯稱自己曾在法院任職，已退休，認識很多在法院工作的人，這種案件可以不用關，錢交給他協助「走後門」。

陳男信以為真，在103年10月到11月間，分次將總計新台幣16萬7600元交給劉男，但陳男事後接獲台中地檢署執行科通知報到入監執行，陳男未到案，104年被通緝到案後入監，才發現受騙。

案件經台中地檢署檢察官偵辦，劉男到案時辯稱，他有替陳男撰寫刑事聲請狀，有向陳男收取紅包，他是向對方說「一起研究、來聲請再審」、「外面辦事情，錢要先準備好」等話。

台中地檢署審酌被害人證詞、刑事資料表、行動電話通聯等事證，今天將劉男依詐欺罪嫌起訴。（編輯：梁君棣）1070321

德州連環爆炸案 川普痛批犯...蘋果傳布局可捲曲螢幕 材料...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan