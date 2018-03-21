謊稱幫忙關說免服刑 男子涉詐欺被起訴

（中央社記者蘇木春台中21日電）劉姓男子得知陳男被判處服刑確定，謊稱將錢交給他可以幫忙免關，陳男信以為真多次交付現金，直到被通緝入獄才知受騙，案件經檢方偵辦，台中地檢署今天依詐欺罪嫌將劉男起訴。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，52歲劉姓男子民國103年10月間，在台中市東區一處建築工地，透過綽號「阿龍」的男子，結識在工地任職的陳姓男子。

劉男得知陳男因涉犯公共危險案件，經台中地方法院判決9個月，上訴台灣高等法院台中分院駁回確定，劉男認為有機可乘，佯稱自己曾在法院任職，已退休，認識很多在法院工作的人，這種案件可以不用關，錢交給他協助「走後門」。