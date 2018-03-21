蘋果傳布局可捲曲螢幕 材料形狀有亮點

從材質來看，報導指出，包括藍寶石基板或是其他結晶材料和透明材質等，也可以用於組成中空形狀的螢幕設計。

報導指出，蘋果設計的可捲曲螢幕，可以像紙一樣捲成圓柱中空形狀，也可以折成三角形狀。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利顯示，蘋果深耕可捲曲的螢幕設計，相關螢幕材質由液態金屬玻璃組成。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果傳深耕可捲曲螢幕技術。外媒報導，蘋果設計的可捲曲螢幕，能夠像圓柱中空形狀、也能像三角形，材質包括液態金屬玻璃、以及其他結晶透明材質等。

蘋果和韓國三星（Samsung）在可捲曲的手機螢幕技術上頻頻較勁。外媒先前報導，三星的新世代Note智慧型手機螢幕可能採用捲曲設計，螢幕不僅在機身正面顯示，更可以延伸彎曲到機身背面顯示，讓整個機身的正面和背面，都有螢幕顯示功能。

蘋果也不遑多讓，積極投入可折疊iPhone的技術。外媒先前報導，蘋果開發出可捲軸技術專利，能讓iPhone、iPad或是iPod捲起來，可將雙鏡頭和麥克風設計在內。

蘋果也傳出研發可彎曲有機發光二極體（OLED）螢幕和具彈性的合金技術，要讓iPhone可以向外折疊，還能夠貼合衣著。

報導指出，為了讓折疊式iPhone可行，蘋果仰賴多種可彎曲的零組件設計，其中除了搭配金屬結構的可彎曲OLED螢幕外，蘋果也在開發具彈性的鎳鈦形狀記憶合金技術以及可彎曲的化學聚合物技術。(編輯：陳永昌)1070321