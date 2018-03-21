副總統：有Google真好 讓世界看見台灣

（中央社記者吳家豪台北21日電）副總統陳建仁今天說，Google宣布啟動智慧台灣計畫，他很高興Google決定擴大投資，「有Google在台灣真好」，不但讓全世界能看見台灣，也讓台灣能走進全世界。

陳副總統出席Google智慧台灣啟動大會表示，Google能成為全球創新科技的領導者絕非偶然，其企業文化有兩個重要因素：合作與創造力。Google強調合作與創新的企業精神也強化了台灣科技產業，期待Google未來繼續投資，協助台灣掌握科技創新帶來的契機。

他說，台灣能成為全球舉足輕重的科技島，實際上大家確實很努力，政府很高興有優秀學者願意到政府工作、推動科技發展，也請Google不必擔心，因為政府高階主管都很了解科技與數位，未來合作機會很大。