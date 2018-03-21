澎湖福朋喜來登迎花火節盛會推好康　吃、住、玩一次滿足

每年初夏舉辦的「澎湖國際海上花火節」可說是澎湖最具代表性的觀光活動之一，絢爛美麗的煙火點亮菊島星空，美不勝收，總是吸引許多遊客慕名前往。 2018 澎湖國際海上花火節將在 4 月 19 日至 6 月 21 日登場，澎湖福朋喜來登酒店推出「絢麗煙花。夜燦菊島」住房專案， 4月 1 日至 6 月 24 日入住港景豪華雙床客房，兩人成行，平日兩天一夜每人只要 3,995 元起、平日三天兩夜每人 5,995 元起。

2018 澎湖國際海上花火節將在 4 月 19 日至 6 月 21 日盛大舉辦，許多想前往朝聖的遊客已著手規畫行程。為了迎接這場盛會，澎湖福朋喜來登酒店推出超優惠的「絢麗煙花。夜燦菊島」住房專案，兩人成行，平日每人 3,995 元起，還有多種行程可供選擇，讓遊客除了欣賞絢麗的煙火外，也可以尋訪美麗菊島的景點、享用海鮮大餐，吃、住、玩一次滿足！



▲澎湖福朋喜來登酒店「絢麗煙花。夜燦菊島」住房專案， 4/1 至 6/24 平日入住，最低每人 3,995 元起。（圖／公關照片）

「絢麗煙花。夜燦菊島」專案不只有超優惠的住房價格，也提供豐富行程供遊客選擇，包括在風光明媚的菊島大啖海鮮，品嚐大海原味，或是在星光港灣環抱下體驗不一樣的海島 BBQ ，更可搭乘遊艇欣賞絢麗的煙火、品嚐澎湖排隊美食，或是在春紛午后享用午茶，啜飲菊島特調。



▲除了優惠的住房價格外，「絢麗煙花。夜燦菊島」專案也提供多樣化的行程，遊客可搭乘遊艇欣賞絢麗煙火。（圖／公關照片）



▲遊客可在美麗的菊島大啖海鮮，或是在星光港灣環抱下體驗不一樣的海島 BBQ。（圖／公關照片）

此外，「絢麗煙花。夜燦菊島」專案也加贈兩份澎湖博物館周遊護照，遊客可持周遊護照，走遍澎湖人文景點。超優惠的住房價格和多樣化的玩轉方式，就是要讓遊客在欣賞最迷人的澎湖海上花火節之餘，也能來場與眾不同的澎湖之旅，體驗最迷人的初夏假期！



▲澎湖福朋喜來登設有戶外無邊際游泳池，遊客可暢游其中，在陽光和徐徐微風的陪伴下放鬆身心靈，享受迷人假期。（圖／公關照片）