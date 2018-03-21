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NBA／莫里斯致命三分彈　塞爾提克上演超級大逆轉

記者黃建霖／綜合報導2018/03/21 11:40
▲Marcus Morris 飆進絕殺三分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Marcus Morris 飆進絕殺三分。（圖／美聯社／達志影像）

即將展開客場之旅的塞爾提克，本(21)日在主場面對雷霆，在陣容缺兵少將的情況下，他們用防守將對手的團隊命中率壓制在41.2%，並且在終場前24.7秒還落後6分的情況下，成功靠著Marcus Morris(莫里斯)的致勝三分球、逆轉絕殺雷霆，最終以100:99帶走勝利。

雖然少了主將Kyrie Irving，但「綠衫軍」本場比賽仍打得相當具有競爭力，面對強敵雷霆，他們靠著強硬的防守，在前3節打完後僅以73:75落後2分。

進入到第4節兩隊防守強度繼續增加，雙方一度3分多鐘沒有任何人得分，雷霆靠著Paul George和Carmelo Anthony的連續三分打破僵局，取得5分超前；但塞爾提克靠著Greg Monroe和Terry Rozier的遠投近切，還是將將分數咬在一顆球權的差距。

終場前24.7秒，Russell Westbrook兩罰全中，替雷霆將比數拉開到98:92；但隨後Jayson Tatum和Rozier接連飆進三分，接著Anthony兩罰不中，塞爾提克抓下關鍵籃板。

最後一擊，塞爾提克將球交給Tatum，他切入籃下後恩球給Morris，後者作了一個假動作後投進反超比數的三分球，幫助球隊以1分之差險勝。

塞爾提克超級新人Tatum，此役盡顯未來巨星本色，繳出23分、11籃板、3助攻的出色成績，而飆進準絕殺三分的Morris則是拿到21分、4籃板，兩人補足了Irving不在的火力空缺。

雷霆方面，雖然Westbrook拿到27分、8籃板、7助攻的全面成績，George也砍下24分、13籃板，但兩人命中率皆不到5成，成為落敗的重要原因。

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