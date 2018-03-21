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娛樂

Albee臉書感性告別　閃電請辭《天才衝衝衝》

娛樂中心／綜合報導2018/03/21 11:42
▲Albee在臉書中告別主持4年的《天才衝衝衝》。（圖／翻攝 ALBEE臉書, 2018.03.21）
▲Albee在臉書中告別主持4年的《天才衝衝衝》。（圖／翻攝 ALBEE臉書, 2018.03.21）

Albee(劉璟瑩)從黑澀會美眉出道，甜美可愛的外型深受觀眾喜愛，2014年她加入華視節目《天才衝衝衝》擔任助理主持人，聰明的她在節目中的表現，讓人印象深刻，但昨（20）日晚間，她在臉書PO告別文，要卸下4年的助理主持工作，許多網友聞訊錯愕不已。


▲Albee在臉書中突然的告別，讓許多喜愛她的觀眾錯愕。（圖／翻攝 ALBEE臉書, 2018.03.21）

20日晚間，Albee在臉書中告別節目，「謝謝城乃兩位大哥的身教言教，能站在你們身邊我非常幸運」，「謝謝我的好夥伴文綺，有妳這樣一個可愛的搭檔真好」，心中充滿感恩，謝謝節目讓她學習了不少，「由衷感謝，每一位為節目付出的人員。期待有一天我們再相遇，再見，會再見。謝謝你們。」網友們對於Albee的離開非常不捨，紛紛留言要她別走。


▲Albee謝謝愛她的觀眾。（圖／翻攝 ALBEE臉書, 2018.03.21）

Albee與搭檔張文綺一起在節目中擔任助理主持，Albee扮演聰明伶俐的角色，張文綺則扮演呆傻的丑角，兩人不同的特質為節目帶來許多歡笑。而為什麼會突然請辭，《天才衝衝衝》製作人曾永全表示，是因為Albee簽了新公司，新公司對她有其他的規劃，而節目這邊都樂觀其成，並且祝福她；至於代班人選，節目方面表示會再討論。

Albee臉書全文：

真的好捨不得，
但沒有什麼比好好道別更重要的了。

四年前我加入了這個天才大家庭，
從只會默默站在旁邊傻笑不說話，
也曾經口無遮攔闖了禍亂說話，
到現在不敢說蛻變得多成熟，
只希望想說的話都能溫柔地傳達。

因為衝衝衝，有了很多愛我的人。
一路走來，接受著這麼多人的擁抱和愛，
有時候不禁也慚愧自己憑什麼，
擁有這麼多的溫暖。

謝謝每個給我機會的人，
謝謝在日常生活裡，
曾經有那麼些時刻因為我而感到快樂的你們。
因為你們，我才能夠一直站在這裡，
盡我所能把樂趣帶給大家。

這樣的告別，是突然了些。
我也還在慌亂中學習如何優雅。

謝謝城乃兩位大哥的身教言教，
能站在你們身邊我非常幸運，
希望我也是你們的驕傲。

謝謝我的好夥伴文綺，
有妳這樣一個可愛的搭檔真好。
我會很想念你們，
事實上我早已開始想念你們了。

由衷感謝，每一位為節目付出的人員。
期待有一天我們再相遇。
再見，會再見。
謝謝你們。

#艾爾逼下台一鞠躬
#謝謝你們愛我

關鍵字albee天才衝衝衝
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