大一女徵男室友　不排斥超友誼關係還要「13公分以上」

現在的大學生思想真這麼開放？一名自稱讀大一的女子在臉書「靠北清大」表示，已經受不了室友的衛生習慣，決定搬出去另外租房住，並徵求男室友，她開出「不排斥超友誼關係、至少要 13 公分以上」的條件，讓許多男網友爭先恐後搶著報名。

原 PO 發文指「小妹唸大一，身高 158 公分、體重 43 公斤、 C 罩杯，長相偏可愛型，已經受不了室友的生活跟衛生習慣，決定搬出來住，可每個月給你 2000 月租補貼，不排斥超友誼關係」。但男方有條件限制，必須「身高比她高」、「有汽車或機車，且機車指定要勁戰或 G6 」、「房間樓層不要太高」及「打 game 不要太吵」。以上 4 點或許對部分男生來說輕而易舉，但條件可沒這麼簡單，原 PO 強調，只收「小弟弟 13 公分以上」的猛男。