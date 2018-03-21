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生活

大一女徵男室友　不排斥超友誼關係還要「13公分以上」

生活中心／綜合報導2018/03/21 11:57
▲大一女學生徵男室友，不排斥超友誼關係，還要「13公分以上」。（示意圖／翻攝自租屋網）
▲大一女學生徵男室友，不排斥超友誼關係，還要「13公分以上」。（示意圖／翻攝自租屋網）

現在的大學生思想真這麼開放？一名自稱讀大一的女子在臉書「靠北清大」表示，已經受不了室友的衛生習慣，決定搬出去另外租房住，並徵求男室友，她開出「不排斥超友誼關係、至少要 13 公分以上」的條件，讓許多男網友爭先恐後搶著報名。

原 PO 發文指「小妹唸大一，身高 158 公分、體重 43 公斤、 C 罩杯，長相偏可愛型，已經受不了室友的生活跟衛生習慣，決定搬出來住，可每個月給你 2000 月租補貼，不排斥超友誼關係」。但男方有條件限制，必須「身高比她高」、「有汽車或機車，且機車指定要勁戰或 G6 」、「房間樓層不要太高」及「打 game 不要太吵」。以上 4 點或許對部分男生來說輕而易舉，但條件可沒這麼簡單，原 PO 強調，只收「小弟弟 13 公分以上」的猛男。

貼文剛發布就引來百名男網友暴動：「身高 180 有汽車不只一台隨妳開 躺著有 30 最喜歡住一樓 打 game 更是優雅 今年大四 為了妳可以延畢 需要請私」、「 175 公分 福斯Tiguan 30 cm 高雄四棟房 澄清湖三棟 台南一棟 不打遊戲 什麼都沒有就是錢最多」、「 178 保時捷老闆快給他了，但其實他更擅長騎馬 18 公分 BJ4 可以住一樓，有必要他會幫忙挖地洞，那就要看打哪種 game 了，有些 game 不得不叫啊」、「 RRR 機車買錯啦，不然好想排 QQ」、「這個五個條件都達到~每個月不跟學妹收兩千~還外加補貼兩萬給學妹當生活費」、「後悔當初沒認真唸書考清大」。

 

 

關鍵字清大室友租屋13公分衛生習慣
七龍珠劇場版宣傳片　神秘敵人登場

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