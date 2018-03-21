環球晶EPS、現金股利創高　早盤走勢強勁

環球晶20日通過2017年度財報，營業毛利118.08億元，年增185.9%，歸屬於母公司之稅後淨利達52.75億元，年增461.4%，全年稅後每股盈餘達12.68元，較2016年的2.54元大幅增加，全年營收、營業淨利、稅後淨利和每股盈餘全創歷史新高，使今（21）日早盤最高漲逾3%，不過母公司中美晶表現卻臉綠。

環球晶董事會也通過盈餘分派案，擬配發給股東創歷史新高的現金股利每股新台幣10元，而今年股東常會擬訂於6月25日上午9時於新竹科學園區科技生活館舉行。

環球晶於2016年12月2日完成收購SunEdison Semiconductor之後，成為全球第三大半導體矽晶圓供應商，已是全球半導體Tier 1國際大廠的主力供應商之一。公司聚焦組織強化、加速新團隊整合、資源重新配置和成本費用積極管控，成功力促SunEdison Semiconductor的營運於購併後4個月即轉虧為盈，快速提升集團的營運規模，也展現企業的購併效能。

此外，環球晶因收購SunEdison Semiconductor向銀行團申貸之聯合貸款，也在收購完成1年後，於2017年底全數清償完成。展望未來，依目前的市場景氣動向推估，半導體產業榮景將帶動矽晶圓需求持續攀升，除現行生產的半導體矽晶圓，也將已投入開發數年的次世代新產品SiC、GaN量產，以因應顧客端新產品（5G、車用元件應用）的快速成長趨勢，對未來的營運前景樂觀看待。

也由於全球半導體矽晶圓供不應求，急欲追趕的中國大陸多家半導體廠苦無料源，因此近日傳出持有環球晶5成股權的中美晶成為陸資覬覦目標，希望透過入股中美晶來掌握環球晶。

雖然中美晶表示沒有聽過這項說法，但仍充滿想像空間，再加上環球晶業績創高，都讓環球晶與中美晶近期股價衝高。環球晶今日早盤持續強勢，最高來到472.5元，漲幅超過3%，但母公司中美晶卻不同於昨日強勁，今日呈現回檔態勢，早盤跌逾3%。