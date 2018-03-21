研究報告：近95%基金長期表現無法擊敗大盤

投資該選主動型或被動型投資基金，多年以來一直爭論不休，近年來 ETF 火熱之際，也引來許多投資專家憂心，因為這會使風險集中少數個股。但對投資人來說，績效終究是最重要的事，2017 年 SPIVA Scorecard 近日公布，有助投資人比較兩者的差異。

SPIVA Scorecard 是由標普指數編製公司所統整的報告，記錄主動投資與指數表現的成績。AEI.org 的 Mark Perry 整理了美國部分的內容：

基金種類 比較指數 1 年 (%) 3 年 (%) 5 年 (%) 10 年 (%) 15 年 (%) 所有國內基金 標普 1500 指數 63.43 83.40 86.72 86.65 83.74 大型股基金 標普 500 63.08 80.56 84.23 89.51 92.33 中型股基金 標普中型 400 44.41 86.34 85.06 96.48 94.81 小型股基金 標普小型 600 47.70 88.83 91.17 95.71 95.73

由表格內容，與半年前相比，在 1 年期績效上，中型股及小型股基金經理中表現優於指數的比例上升，以 1 年期成績來看，分別有 63.08% 的大型股基金經理人，44.41% 中型股基金經理人和 47.70% 小型股基金經理人，表現落後基準指數。

但計算時間愈長，主動型基金落後基準指數的比例就更高，以 5 年期績效計算，落後指數的比例就已升到 85%-90% 附近，時間再延展至 15 年期，落後大盤的基金經理人，以大、中、小型股基金來看，更高達 9 成以上。

換言之，在 2002-2017 年期間，大型股基金經理人 13 人中，僅 1 人超越大盤，表現優於大盤的中型股基金經理人，在 19 人之中僅有 1 人，小型股基金人在 23 人中僅有 1 人。

大體上來說，以短期的績效看，基金經理人比較有機會表現優於大盤，但長期來說，表現比大盤好的基金不是沒有，但不容易找到。有鑑於投資指數的成本更低，這就成了被動型基金在吸引投資上的最大優勢。