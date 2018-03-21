桃園最大社會宅案　招標鬆綁拚年底上線

住宅發展處代理處長莊敬權表示，近年來大宗營建物價波動幅度較大，例如鋼筋調漲，影響廠商投標意願。因此流標後將發包預算依目前營建市場行情價格調整；另考量市立美術館、市立圖書館總館等公共建築皆為創意造形之指標性建案，特地將中壢一號社宅建築造形限制放寬，打造融合大面積社區公園綠地的中壢新地標。

占地2.4公頃的中壢一號社會住宅，是桃園市第一階段社會住宅單一個案最大量體，繼日前流標後，市府重新檢討招標文件及發包預算，未來一號宅將興建至少1000戶，預計111年完工後結合周邊綠地及公園，將成為大面積社區公園綠地的新地標。



▲未來一號宅將興建至少1000戶，預計111年完工後結合周邊綠地及公園，將成為大面積社區公園綠地的新地標。（圖／桃園市政府住宅發展處提供 , 2018.03.21）

市長鄭文燦表示，他上任後就決定要蓋社會住宅，分兩階段進行，第一階段以市有土地推動社宅，將在10處基地共提供4,096戶；第二階段則多以財政部國有財產署及國防部政治作戰局用地，目前也已完成選址，陸續進行移撥程序，預計約可建造1,700戶的社會住宅。

鄭文燦指出，桃園市的自有住宅率達7、8成，但是年輕家庭或是經濟略有困難的家庭，政府有責任協助年輕人完成人生的第一哩路。人生一輩子的目標不應該被貶值成屋奴，居住只是基本人權、條件，要讓年輕人有更大的力量，追求人生的夢想，像是創業、文化、教育等理想，讓居住成為人生的起點，而非終點。

內政部營建署副署長王榮進表示，桃園市是全國首創住宅發展處的縣市，也是第一個啟用社宅展示館，顯見桃園對於社會住宅的重視。內政部已於今年3月14日正式核定桃園社宅第一階段的補助經費，約達54億5,000萬元，相信桃園市政府會用最有效率的方式推動社宅。中央會與桃園共同合作，協助持續推動社會住宅。

市府住宅發展處表示，社會住宅基本設備包括衛浴設備、廚具、冷氣、衣櫃、床鋪等固定式家具，移動式家具則由承租者自行購買。市府也制定智慧化維護管理系統，可線上看屋、申請，預計今（107）年底就可上線。



▲占地2.4公頃的中壢一號社會住宅，是桃園市第一階段社會住宅單一個案最大量體，繼日前流標後，市府重新檢討招標文件及發包預算，重新招標。（圖／桃園市政府住宅發展處提供 , 2018.03.21）