儒鴻聚陽營運看旺 帶動紡織股走揚

聚陽受惠產品組合優化，今年2月毛利表現比去年提升，此外，過去幾年成功開發戶外運動品牌和制服品牌客戶，今年更因應客戶集中供應商趨勢，以「質量並重」作為接單策略外，更持續開發新高質客戶並發展電商產品。

（中央社記者韋樞台北21日電）紡織成衣雙巨頭儒鴻和聚陽看旺今年營運及下游通路商客戶補庫存訂單效應，並分別優化產品組合、增加成衣垂直整合度，並積極擴廠下，股價活潑撐住類股上漲。

聚陽表示，去年第4季購物旺季帶動業績成長，下游通路和品牌客戶需求明顯回溫，美系和日系客戶預期在銷售增長下帶動補庫存商機，勢將帶動今年訂單量成長，看旺今年營運翻身。

儒鴻在越南兩座新成衣廠預計第2季投產，共月增130萬件成衣產能，台越兩地成衣月總產能達750萬件；為了因應客戶需求，投資1100萬美元擴建越南布廠第3期和數位印花布廠，增加成衣垂直整合度，大幅提高布料附加價值。

儒鴻指出，數位印花布廠座落台灣苗栗，已開始建廠，預計今年第3季完工，第4季裝機產出數位印花布。

儒鴻和聚陽股價今天雙雙上揚，帶動紡織股盤中最高上漲約1.68%。儒鴻股價開高走高，量價俱揚，盤中最高348.5元，漲幅約8.57%，成交量近4000張；聚陽股價走勢相同，盤中最高138元，漲幅3.37%，成交量千餘張。(編輯：陳永昌)1070321