NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈中信兄弟黑豹軍團　328免費看球一眉哥轟37分　鵜鶘誓言返季後賽理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

川普醜聞 又有女主角提告解除封口令

中央社2018/03/21 11:43
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社紐約20日綜合外電報導）聲稱曾和美國總統川普有婚外情的前「花花公子」（Playboy）雜誌女模麥道高（Karen McDougal），今天向加州法院提起訴訟，尋求解除一項要求她不得爆料的保密協議。

路透社報導，麥道高是繼藝名「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的色情片女星柯立福（StephanieClifford）之後，這個月第2名向法院提訴的女性，質疑禁止她們對外洩露與川普風流韻事的保密協議。

麥道高在洛杉磯高等法院（Los Angeles SuperiorCourt）提出訴訟，控告2016年支付她15萬美元（約新台幣440萬元）封口費的全美媒體公司（AmericanMedia Inc.）。

「紐約客週刊」（The New Yorker）上月報導麥道高疑似與川普的這段情，也報出旗下媒體包括「國家詢問報」（National Enquirer）的全美媒體公司採取行動買斷故事版權，卻但從未刊出相關報導。全美媒體公司負責人裴克爾（David Pecker）稱，他和川普「有私交」。

訴訟書中，麥道高稱她與川普於2006年至2007年間維持了10個月的婚外情，這段「戀愛關係」不僅和川普與柯立福的情事重疊，川普的妻子梅蘭妮亞（MelaniaTrump）也是在2006年生下川普么子拜倫（Barron）。

麥道高表示，她當時的律師戴維森（KeithDavidson）與川普私人律師柯恩（Michael Cohen）祕密與全美媒體公司磋商這項協議。而柯恩先前已經承認支付一筆錢給柯立福，要她在2016年總統大選噤聲。

麥道高要求法院宣布協議無效。她說，自己是被騙簽字，且協議意在非法影響2016年選舉，還說這項協議違反公共政策，因為它以威脅採取法律行動的方式，讓人對與公眾關切的議題保持沉默。

她同時稱這項協議是全美媒體公司對川普競選陣營的非法企業捐贈，為反聯邦選舉法。

全美媒體公司在聲明表示，公司與麥道高間的合約合法有效，並期待與她達成友好解決方案。全美媒體公司說，她2016年以來即可自由回應媒體有關於她與川普關係的詢問，說全美媒體公司要求她保持沉默是沒有法律根據的。

「紐約時報」（New York Times）網站報導，全美媒體公司上月表示，它決定不出版麥道高的故事，原因是它無法驗證重要細節，儘管它在撰寫報導過程中，曾與川普私人律師柯恩討論過她的指控。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070321

今年1月瓜地馬拉進口成長9.4陳明通：九二共識有爭議 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan