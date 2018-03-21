川普醜聞 又有女主角提告解除封口令

麥道高在洛杉磯高等法院（Los Angeles SuperiorCourt）提出訴訟，控告2016年支付她15萬美元（約新台幣440萬元）封口費的全美媒體公司（AmericanMedia Inc.）。

路透社報導，麥道高是繼藝名「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的色情片女星柯立福（StephanieClifford）之後，這個月第2名向法院提訴的女性，質疑禁止她們對外洩露與川普風流韻事的保密協議。

（中央社紐約20日綜合外電報導）聲稱曾和美國總統川普有婚外情的前「花花公子」（Playboy）雜誌女模麥道高（Karen McDougal），今天向加州法院提起訴訟，尋求解除一項要求她不得爆料的保密協議。

「紐約客週刊」（The New Yorker）上月報導麥道高疑似與川普的這段情，也報出旗下媒體包括「國家詢問報」（National Enquirer）的全美媒體公司採取行動買斷故事版權，卻但從未刊出相關報導。全美媒體公司負責人裴克爾（David Pecker）稱，他和川普「有私交」。

訴訟書中，麥道高稱她與川普於2006年至2007年間維持了10個月的婚外情，這段「戀愛關係」不僅和川普與柯立福的情事重疊，川普的妻子梅蘭妮亞（MelaniaTrump）也是在2006年生下川普么子拜倫（Barron）。

麥道高表示，她當時的律師戴維森（KeithDavidson）與川普私人律師柯恩（Michael Cohen）祕密與全美媒體公司磋商這項協議。而柯恩先前已經承認支付一筆錢給柯立福，要她在2016年總統大選噤聲。

麥道高要求法院宣布協議無效。她說，自己是被騙簽字，且協議意在非法影響2016年選舉，還說這項協議違反公共政策，因為它以威脅採取法律行動的方式，讓人對與公眾關切的議題保持沉默。

她同時稱這項協議是全美媒體公司對川普競選陣營的非法企業捐贈，為反聯邦選舉法。

全美媒體公司在聲明表示，公司與麥道高間的合約合法有效，並期待與她達成友好解決方案。全美媒體公司說，她2016年以來即可自由回應媒體有關於她與川普關係的詢問，說全美媒體公司要求她保持沉默是沒有法律根據的。

「紐約時報」（New York Times）網站報導，全美媒體公司上月表示，它決定不出版麥道高的故事，原因是它無法驗證重要細節，儘管它在撰寫報導過程中，曾與川普私人律師柯恩討論過她的指控。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070321