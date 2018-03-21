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中央社

陳明通：九二共識有爭議 法律為基礎推兩岸關係

中央社2018/03/21 11:44
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北21日電）陸委會主委陳明通今天在立法院答詢時表示，尊重1992年香港會談的精神，但「九二共識」在台灣仍是爭議詞，當前政府以法律做基礎，更能讓社會安定。

行政院大陸委員會主任委員陳明通上午列席立法院第9屆第5會期內政委員會第5次全體委員會議報告業務概況，他在接受立法委員質詢時作上述表示。

對於中國國民黨籍多位立法委員關於「九二共識」的質詢，陳明通表示，「九二共識」的名詞與內涵在台灣仍有爭議，國民黨主張「一中各表」，立場清楚沒有改變，「我尊重國民黨看法」。

陳明通說，民主進步黨處理兩岸關係的基礎是中華民國憲法與兩岸人民關係條例，過去各種大陸政策，包括「三通」等都是在法律基礎上。法律的約束力，「比起一個有爭議的名詞，更能讓社會安定」。

他在立委追問下提高聲調說，「（九二共識）爭議名詞太久了。社會還需要為這個名詞糾纏那麼久嗎？」

陳明通隨後表示，兩岸關係應該在相關法律基礎下，創造好的環境一步步往前推，緩和兩岸關係、創造空間。政府認為回歸法律才是最有約束力的兩岸互動基礎，也朝這方面努力。總統蔡英文就職時提到這點，北京對這立場也有認知。

他說，當前兩岸關係最重要是找到鑰匙。他認為鑰匙就是中華民國憲法與兩岸關係條例。（編輯：馮昭）1070321

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