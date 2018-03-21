訪南京上海 朱立倫：無關年底選舉

不過，朱立倫並未多所闡述時間點的考量，媒體問到台北市上海市雙城論壇具體時程仍未敲定的問題，朱立倫說，此行在兩星期前向行政院大陸委員會申請，新北市與上海、江蘇的交流，並未刻意與其他城市的交流較勁。

朱立倫今天在訪視銀髮族配老花眼鏡行程後，受訪表示，上海市高層來訪7次，江蘇省政府高層也來訪過15次。因對方多次邀請，考量這個時間點，是很好的回訪時間。

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市長朱立倫將訪問大陸，他今天表示，現在是參訪適當時機，並未與台北市較勁，除祭拜南京中山陵，也會與長江流域的台商、台生、台胞座談，適時給予協助，與年底選舉無關。

朱立倫說，上海市高層來訪7次，他這次去是「客隨主便」的參訪，新北市府自己安排座談，參訪行程要看對岸，能夠見到老朋友、新朋友，也有益於兩岸關係的交流。

他表示，長江流域的長江三角洲城市群「長三角」，有將近60萬的台生、台商、台胞在當地經商或就學，其中，也有新北市民，將會舉行6次座談，瞭解他們的需要並給予協助或轉達。

朱立倫說，兩岸長期的政治氛圍與距離，都會影響台商、台生的工作與生活，但同胞不應受到政治氛圍的影響，此行是要去聽取他們所遭遇的困難、對新北市政的建言交流，這與年底縣市長選舉無關。

朱立倫表示，第一次去南京，這次一定會去中山陵、南京總統府舊址，這也是很有意義的事情。21日傍晚出發，抵達時已經晚了，主要參訪是22日、23日，接下來會拜訪蘇州、昆山、上海。（編輯：方沛清）1070321