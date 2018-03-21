NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈中信兄弟黑豹軍團　328免費看球一眉哥轟37分　鵜鶘誓言返季後賽理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

訪南京上海 朱立倫：無關年底選舉

中央社2018/03/21 11:40
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市長朱立倫將訪問大陸，他今天表示，現在是參訪適當時機，並未與台北市較勁，除祭拜南京中山陵，也會與長江流域的台商、台生、台胞座談，適時給予協助，與年底選舉無關。

新北市長朱立倫今天將率團前往大陸江蘇南京、蘇州、昆山及上海等城市交流，預定3月26日晚間從上海返台。

朱立倫今天在訪視銀髮族配老花眼鏡行程後，受訪表示，上海市高層來訪7次，江蘇省政府高層也來訪過15次。因對方多次邀請，考量這個時間點，是很好的回訪時間。

不過，朱立倫並未多所闡述時間點的考量，媒體問到台北市上海市雙城論壇具體時程仍未敲定的問題，朱立倫說，此行在兩星期前向行政院大陸委員會申請，新北市與上海、江蘇的交流，並未刻意與其他城市的交流較勁。

朱立倫說，上海市高層來訪7次，他這次去是「客隨主便」的參訪，新北市府自己安排座談，參訪行程要看對岸，能夠見到老朋友、新朋友，也有益於兩岸關係的交流。

他表示，長江流域的長江三角洲城市群「長三角」，有將近60萬的台生、台商、台胞在當地經商或就學，其中，也有新北市民，將會舉行6次座談，瞭解他們的需要並給予協助或轉達。

朱立倫說，兩岸長期的政治氛圍與距離，都會影響台商、台生的工作與生活，但同胞不應受到政治氛圍的影響，此行是要去聽取他們所遭遇的困難、對新北市政的建言交流，這與年底縣市長選舉無關。

朱立倫表示，第一次去南京，這次一定會去中山陵、南京總統府舊址，這也是很有意義的事情。21日傍晚出發，抵達時已經晚了，主要參訪是22日、23日，接下來會拜訪蘇州、昆山、上海。（編輯：方沛清）1070321

儒鴻聚陽營運看旺 帶動紡織股走今年前2月 瓜地馬拉僑匯超...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan