東森購物配息創高 東森逾億元入袋 股價創4年新高

東森目前持股東森得易購 (東森購物)25.46%，儘管去年競爭壓力大，東森購物去年營收 139 億元，獲利 4.8 億元，獲利仍維持穩健成長。

東森國際 (2614-TW) 旗下東森購物董事會通過每股擬配發現金股利 4 元創新高，由於東森持股東森購物逾 25%，預計可取得現金股利 1.05 億元，利多激勵今 (21) 日股價大漲，一度亮漲停燈號，更創 4 年來新高價。

為了在電商平台中做出差異化，東森購物正積極引進日本和韓國的獨家商品，採取直銷和電視購物的推廣鞏固既有輕熟女客群，並加強開創多通路，法人樂觀預期，東森購物在新品加強促銷上，今年營收有望成長至少 20%。

東森購物執行策略長王令麟進一步說明，觀察到美國電視購物龍頭 QVC 以創新社交體驗等策略以及併購、增加商品品項等策略殺出重圍，QVC 控股母公司過去一年股票猛漲 45%，就是靠著建立多通路和善用電視購物的服務溫度，與觀眾建立互動關係，打造社交體驗。

因此，東森購物今年也將持續開創多通路營收和跨螢通路整合，包括電視購物、中華電信 MOD、型錄、網路、行動 APP、電話行銷、OTT 平台、線和直銷與內容行銷等多通路，預計年中將於中華電信 MOD 開出專賣日本和韓國商品的購物台。

另一方面， 王令麟強調，美妝保健和生鮮食品已列為東森購物商品開發優先方向，其中保健食品更將進軍中國市場。

而東森購物在電話行銷的布局上將全力投入 AI 語音辨識，將每日來自客服端達 5 萬通電話內容，轉成精準行銷數據來源。