今日廣場》戴明芳／誰是大陸「31條惠台措施」的推手

大陸國台辦2月28日宣布31項惠台措施，開出比照大陸企業與人民同等待遇的優惠措施。行政院長賴清德表示，中國政策不管是惠台或九二共識，最後目標都是併吞台灣。然而中國除了經濟吸引力外，國內若沒有強大的向外推力，年輕人哪會願意離鄉背景出走求生存？稅制不正義的大問題才是青年出走的最大推手，沒有全面改革，台灣經濟、人權都將積弱不振，恐怕是大陸「31條惠台措施」的最強助力，直接將台灣人才大舉推往對岸。

台灣人才外流嚴重，早已是不爭事實，國內某知名雜誌年度國情調查也發現，台灣年輕世代對國家未來極度不樂觀，紛紛想要出國尋找發展，其中37.5%想去大陸工作，西進大陸意願比往年大幅提升，如今大陸再祭出「31條惠台措施」，加上財政部的「莫大助力」，人才出走潮恐怕會比原先預估的還嚴重。