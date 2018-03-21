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政治

今日廣場》戴明芳／誰是大陸「31條惠台措施」的推手

文／戴明芳2018/03/21 12:06
▲陸委會副主委邱垂正表示，陸方31項惠台措施只是利中，一方面吸納台灣資金和技術人才，一方面對台施惠拉攏，以達到政治統戰的目的。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.15）
▲陸委會副主委邱垂正表示，陸方31項惠台措施只是利中，一方面吸納台灣資金和技術人才，一方面對台施惠拉攏，以達到政治統戰的目的。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.15）

大陸國台辦2月28日宣布31項惠台措施，開出比照大陸企業與人民同等待遇的優惠措施。行政院長賴清德表示，中國政策不管是惠台或九二共識，最後目標都是併吞台灣。然而中國除了經濟吸引力外，國內若沒有強大的向外推力，年輕人哪會願意離鄉背景出走求生存？稅制不正義的大問題才是青年出走的最大推手，沒有全面改革，台灣經濟、人權都將積弱不振，恐怕是大陸「31條惠台措施」的最強助力，直接將台灣人才大舉推往對岸。 

台灣人才外流嚴重，早已是不爭事實，國內某知名雜誌年度國情調查也發現，台灣年輕世代對國家未來極度不樂觀，紛紛想要出國尋找發展，其中37.5%想去大陸工作，西進大陸意願比往年大幅提升，如今大陸再祭出「31條惠台措施」，加上財政部的「莫大助力」，人才出走潮恐怕會比原先預估的還嚴重。 

各國稅制改革，都為留才、吸引資金投入，紛紛降稅、各種優惠企業方案盡出，台灣似乎活在井底世界，沒有跟國際大潮流接軌，財稅政策走向更是大相逕庭，令人不可思議！面對鉅額超徵議題，更是有違國際作法，堅持不退稅，又稱說是填補國家舉債，但依據財政部統計處資料，處處可見漏洞百出謊話連篇，從103年起連4年每年超徵千億稅收，但國債卻是有增無減。再看最近國債鐘的數據，106年12月31日國債54,045億，每人平均負債22.9萬，至107年2月16日國債鐘為55,523億，每人平均23.6萬，短短40多天每人平均國債就增加了7000元，想以償還國債當藉口與掩護，卻越描越黑。人民很想問這40天共增加的1,478億國債，請問是哪裡來的？為何超徵的5000億迅速不見外，又立馬增加1,478億國債？迅速虧空國庫超過6,478億，人民真的覺得無法接受！ 

再者，為何當權者遲遲未針對如此重大缺失追根究底，懲處失職官員，也未出面解釋或道歉，混亂的稅制連帶蕭條的經濟與生活問題，只會讓年輕人更失望，唯有選擇出走或當台勞一途，這樣的台灣還有未來可言嗎？

●作者：戴明芳／台中市／退休教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com 

關鍵字今日廣場惠台措施九二共識稅制不正義稅制改革
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