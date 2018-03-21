青瓦台：力促韓中日3邊峰會 5月初召開

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓媒體報導，總統府青瓦台相關幕僚今天接受媒體採訪表示，南韓正在力促5月初舉行韓中日3邊高峰會談，目前對召開高峰會談3國已達初步共識，具體時間尚待進一步確定。

因此，4月底南北韓峰會、5月北韓美國峰會後，韓美、韓日、韓中日峰會接連舉行的可能性隨之提高。

南韓「亞洲經濟」今天指出，韓中日有望於5月8至9日在東京舉行3邊高峰會談，若會談得以順利舉行，這將是南韓總統文在寅就任近一年以來，首次正式出訪日本。同時也是2011年12月前總統李明博訪日後，時隔逾6年南韓總統訪問日本。