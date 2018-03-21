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中央社

青瓦台：力促韓中日3邊峰會 5月初召開

中央社2018/03/21 11:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓媒體報導，總統府青瓦台相關幕僚今天接受媒體採訪表示，南韓正在力促5月初舉行韓中日3邊高峰會談，目前對召開高峰會談3國已達初步共識，具體時間尚待進一步確定。

因此，4月底南北韓峰會、5月北韓美國峰會後，韓美、韓日、韓中日峰會接連舉行的可能性隨之提高。

南韓「亞洲經濟」今天指出，韓中日有望於5月8至9日在東京舉行3邊高峰會談，若會談得以順利舉行，這將是南韓總統文在寅就任近一年以來，首次正式出訪日本。同時也是2011年12月前總統李明博訪日後，時隔逾6年南韓總統訪問日本。

日本共同社引用外交知情人士消息報導，韓中日3國對5月上旬在東京舉行會談初步達成共識。

青瓦台核心人士表示，正在針對此事協調日程。中國國務院總理李克強在全國人大閉幕後的記者會指出，將積極考慮上半年出訪日本與參加3國峰會相關事宜。

報導說，繼2011年5月時任國務院總理溫家寶參加韓中日3國峰會後，中國國務院總理可望時隔7年訪問日本。

韓中日3國峰會曾因歷史、領土糾紛等問題一度中斷，近來中日關係較和緩、東北亞局勢發生明顯變化的情況下，3國對舉行峰會基本上已達成共識。（編輯：陳惠珍）1070321

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