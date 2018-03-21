加拿大安省議員邀台僑 紀念馬偕174歲冥誕

這是安大略省牛津郡省議員哈德曼（ErnieHardman），連續第3年在省議會舉行馬偕博士誕辰紀念會，多位安省議員及多倫多的台灣社區人士與會。

第一齣闡述馬偕對台貢獻和生平的英語話劇，將在明天馬偕冥誕當天在他的故鄉首映。

哈德曼向中央社記者表示，他希望透過每年舉辦類似活動，把台加兩國和雙方社區人士連在一起，找出更多可合作之處。

他說，活動現場聽到加方人士談到以前沒去過台灣，參加這樣的活動之後，決定找時間到台灣看看。他相信，這是讓雙方更加親近的好方法。

應邀前來參加這項紀念茶會的駐多倫多台北經濟文化辦事處長徐詠梅則表示，透過紀念馬偕，台灣和加拿大連結在一起。而她明天也將應邀前往馬偕故鄉安省牛津郡佐拉村（Zorra），欣賞由加拿大當地藝文界人士首度根據馬偕生平編寫製作的英文話劇。

這齣名為「野人黑鬍鬚」（Kai the Barbarian）的話劇，不但選在馬偕冥誕當天揭幕，還將一連演出9場。多倫多的台灣社區人士也預定在31日最後一天演出時，包車前往捧場。

「馬偕委員會」的多倫多台灣社區代表、加拿大人權委員會主席史邁克（Michael Stainton）指出，由台加民眾共同組成的馬偕委員會，曾在2001年成功推動台灣的中華郵政總局發行「馬偕逝世百周年紀念郵票」。

委員會今年決定及早爭取2022年台加兩國郵政總局同步發行「馬偕到淡水150年紀念郵票」，希望不只是台灣人知道馬偕，也希望加拿大各地正視和表彰馬偕的一生。

史邁克強調，馬偕不只在傳教方面付出，他在台娶了台灣老婆張聰明後，設置台灣第一所女子學堂、攜妻女返加述職時抗議加拿大對華人徵收人頭稅，在女權和人權方面的貢獻，值得台灣和加拿大給予肯定，期望藉由同步發行郵票以茲紀念。（編輯：陳俊碩）1070321