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〈財政部立院備詢〉金管會盼當沖降稅常態化 許虞哲：

鉅亨網2018/03/21 11:51
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金管會主委顧立雄和券商公會理事長簡鴻文都提出希望當沖降稅要「常態化」的立場，對此，財政部長許虞哲今 (21) 日表示，當沖降稅確實有刺激台股量能成長效果，但財政部目前觀察期只有 9 個月，政策執行必須再觀察 3 年。

針對當沖降稅，金管會主委顧立雄日前在財委會上表示，希望當沖降稅政策能夠常態化，但現在接受財政部主張，同意先以三年時間來觀察，看有無發生不利或負面因素，如果三年內沒有狀況，就會考量將當沖降稅常態化。

券商公會理事長簡鴻文亦表示，當沖降稅立法院即將審核的版本為延長 3 年，但券商公會希望至少延長 5 年的時間，目前正積極爭取中。他也強調，當沖降稅實施後，去 (2017) 年明顯刺激台股量能，而當沖降稅延長至 4 月 27 日屆滿，時間也已經快到了，希望該案立法院能盡快通過，並讓當沖降稅成為常態性的政策。

對此，許虞哲今赴立法院財委會報告「ODA 計畫及規劃執行情形」，對於當沖降稅常態化表達看法，他說，當沖降稅確實有刺激台股量能成長的效果，不過政策推動至今，財政部實際觀察期只有 9 個月，政策執行必須再觀察 3 年。而許虞哲也透露，金管會主委顧立雄目前尚未與財政部再度討論延長當沖降稅政策。

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關鍵字當沖降稅財政部許虞哲金管會券商公會headline
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