臉書深陷個資外洩風波 美光將成科技股支撐？

臉書陷個資外洩風暴，據《彭博社》報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將對此事件進行調查，策略師認為臉書短期內跌幅可能會很大，但科技類股將受美光科技等晶片廠商支撐，瑞士信貸上調美光目標價格，並重申其「優於大盤」的評級。

Miller Tabak 的首席策略師 Matt Maley 指出，在科技類股受臉書拖累的情況下，晶片廠商美光科技 (MU-US) 或英特爾 (INTC-US) 將成為科技類股的支撐，因為這些股票較不會受到此次事件的直接影響。

美光在過去一年股價已上漲 50%，僅管已展現驚人表現，瑞士信貸認為美光的股價還會持續走升，將其目標價格從每股 60 美元提升至每股 70 美元，較周二收盤價 61.25 美元高出約 14.5%。