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中央社

清大團隊研發OLED新材料 效率破世界紀錄

中央社2018/03/21 11:53
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北21日電）清大團隊研發出讓OLED發光層的元件發光效率可突破30%，破世界紀錄，成果也登上國際光電領域排名第一的自然光電期刊；理學院長劉瑞雄表示，預計約5年相關商品就可以問世。

有機發光二極體（OLED）具備輕薄、自發光、平面光源、色彩豔麗等優勢，商業應用廣泛，包括行動電話螢幕、高畫質顯示器、照明燈飾等，產業競爭激烈，OLED面板技術目前已有韓國三星、LG、中國和輝、華星光等企業投入，取得大量專利技術，台灣在OLED發展嚴重落後韓國。

市售OLED發光層由第一代螢光材料或是第二代磷光材料組成，發光效率分別約為5%、20%，不過，第二代磷光材料，必須使用昂貴的金屬銥、鉑，因此不少實驗室積極開發第三代材料，以熱活化延遲螢光為主流，以低成本純有機材料組成，發光效率可媲美磷光元件表現，但在高亮度下卻遭遇很嚴重效率衰退問題。

清華大學化學系國家講座教授鄭建鴻、理學院長劉瑞雄、材料系教授林皓武所組成的團隊，在科技部支助下，成功在「新型雙硼發光材料元件」研究上有重大突破，不但成本降低，元件發光效率還可達30%，破世界紀錄，成果登上國際光電領域排名第一的自然光電（Nature Photonics）期刊。

鄭建鴻表示，這項新型雙硼材料具有第三代熱活化延遲螢光特性，而棒狀分子形狀使材料於熱蒸鍍下，傾向水平排列同時增進元件出光的效率，元件結構突破傳統螢光及磷光OLED外部量子效率限制。

團隊研發成果將由劉瑞雄主持的「前瞻物質基礎與應用科學中心」計畫延續開發，朝材料衍生化與OLED壽命測試的實用性發展。劉瑞雄指出，預計約5年相關商品就可以問世，且他有信心競爭力不輸微發光二極體（MicroLED）的產品。（編輯：林孟汝）1070321

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