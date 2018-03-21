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續推貨幣穩健政策  A股慢牛走勢不變

鉅亨網2018/03/21 12:01
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中國全國人大一次會議昨 (20) 日閉幕，日盛中國戰略 A 股基金經理人黃上修今天於陸股展望發表會表示，中國兩會後，中國政府將貫徹穩健貨幣等政策，在中國經濟企穩回升下，預期 A 股將呈現「慢牛」走勢不變。

日盛投信表示，國家主席習近平在這次人大會議表示，將貫徹新發展理念，推動經濟高品質發展，建設現代化經濟體系，不斷增強中國的經濟實力、科技實力、綜合國力，讓社會主義市場經濟的活力更加充分地展示出來。

而且新任中國人民銀行行長易綱日前也提到，上任後主要任務是實施好穩健的貨幣政策，同時推動金融的改革和開放，確保金融業穩定。今年持續推行穩健貨幣政策，將有利於資本市場的穩定，亦有助 A 股呈現慢牛走勢。

黃上修表示，兩會後將開啟新的政策週期，政府將貫徹建設製造強國、推行穩健貨幣政策、加速推動消費升級和產業結構優化。在中國經濟企穩回升、企業盈利增速改善、及政策面等利多下，將有利於資本市場的穩定，指數呈現慢牛走勢。加上 A 股納入 MSCI 則為市場長期催化劑，增量資金將趨動 A 股指數價值重估。

黃上修指出，上周 A 股市場在連續上漲後小幅拉回，根據興業證券統計歷史資料發現，兩會之後 15 個交易日內，大盤上漲的概率高達 83%，平均漲幅 3.94%，加上上周新公布的 1、2 月經濟資料超越市場預期，預估 A 股此波反彈尚未結束，兩會後的行情仍值得期待。

日盛投信表示，中國新發布的政府工作報告延續了十九大報告對創新驅動的強調，多項政策連番出台，關於「獨角獸」上市、快速 IPO、中概股發行 CDR 的討論等，均體現了政策轉暖下，資本市場對大創新的支持力度正快速提升。

A 股的選股方面，黃上修建議，盤面焦點可鎖定在尋找大創新政策扶持、產業成長趨勢確立，且安全邊際較高族群，包括新能源車產業鏈、5G 建設、Data center、人工智能、半導體、互聯網等產業。

★新聞小字典：「獨角獸企業」是指成立不到 10 年但市值達 10 億美元的初創公司。
 

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