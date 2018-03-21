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〈每日外資外匯觀點〉美元下行壓力緩解、歐元兌日元1

鉅亨網2018/03/21 11:58
鉅亨網 / NOWnews
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丹斯克銀行：歐元兌日元一年內上看 143

4 月份，日本央行的新領導層將上任。政府提名了積極推動寬鬆政策的倡導者和田正治（Masazumi Wakatabe）以及日本央行執行董事宮田正義（Masayoshi Amamiya）擔任新的副行長。預期在目前日本央行對通膨前景過於樂觀下，新的日本央行領導層偏向鴿派，將維持貨幣政策不變。

由於美國和歐洲固定收益市場的拋售使得日元升值壓力有所緩解，但未來幾個月日元匯率走勢仍傾向風險偏好，因為我們預計投資組合流動的結合，延緩投機性日元定位，以及對川普政府保護主義議程的支持，以支撐日元。

歐元兌日元
歐元兌日元近期在低檔震盪整理。

從中期來看，由於全球經濟持續強勁成長以及歐洲央行與日本央行貨幣政策的分歧，預期歐元兌日元逐步恢復漲勢，6 個月目標價 137.5， 12 個月目標價 143。

丹斯克銀行：美元兌日元下行壓力緩解

美國和歐洲固定收益市場的拋售，使得美元兌日元的下行壓力暫時緩解，但投資組合流動、短期投機性空頭部位，及對川普政府的保護主義議程的擔憂，都將累美元兌日元的走勢，未來幾個月仍有下行的風險。但仍上看美元兌日元 12 個月內來到 112。

美元兌日元
美元兌日元下行壓力緩解。
道明證券：美元近期將穩步走高

近期收緊流動性和不穩定的風險情緒可能仍是市場主題，強化美元近期將穩步走高。

目前，歐元兌美元維持在 1.22-1.25 區間，短期估值看來偏高，逢低買盤可能要等到跌至 1.22 才會重新出現。

此外，美元兌日元可能仍有進一步調整的空間，特別是美國貨幣市場的飆升和美國聯準會會議逼近，但美元兌日元還不至於升破 108。

美元指數
美元指數開始穩步走高。

 

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