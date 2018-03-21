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孩童咬合力影響健康　醫師教你5步驟自我檢查

記者林雁茹／台北報導2018/03/21 14:18
▲宋慧玲醫師指導女童正確使用日式不拔牙矯正擴張器。（圖／公關照片）
▲宋慧玲醫師指導女童正確使用日式不拔牙矯正擴張器。（圖／公關照片）

小孩齒列不整齊，容易影響咬合，以致牙齒無法充分磨碎食物，影響完整的營養吸收。因此小孩牙齒參差不齊也會間接影響到發育，想要齒列整齊，矯正是一項選擇。許多家長並不知道，牙齒矯正也有黃金期，一旦錯過矯正黃金期，不只治療更費力氣、治療時間拖長，可能還需要拔掉健康牙齒才能完成治療。

牙醫師宋慧玲指出，不少家長存在等小孩14歲以後，恆齒完全長出才能進行牙齒矯正的迷思。事實上，小孩牙齒矯正黃金期為9到12歲，在這段時間，骨骼還沒有定型，經過矯正後，牙齒狀況較穩定，提早矯正牙齒對預防蛀牙、牙周病、提升咬合能力、維持牙齒、臉型美觀等，都有很大的幫助。

牙齒矯正需要視患者年齡、齒列狀況擬定不同矯正策略，宋慧玲表示，對於處在矯正黃金年齡的孩子，「不拔牙矯正法」提供多一種選擇。這種矯正方式是夜間使用「日式不拔牙矯正擴張器」撐開顏面口腔骨骼，加大口腔的調整空間，因為是活動式裝置，可隨時取下，不會有難以清潔牙齒容易蛀牙的困擾。再運用快速矯正器搭配記憶彈線，幫助齒型固定。由於快速矯正器有特殊閘門設計，讓彈線徹底發揮功效，彈線拉力就會趨於穩定，較不容易產生疼痛，兒童矯正時間大為縮減，也較不會因長時間戴矯正器而增加蛀牙風險。


▲正值矯正黃金期的孩童，經醫師評估後可使用「日式不拔牙矯正擴張器」可縮減兒童矯正時間，較有效率。（圖／公關照片）

至於如何判斷牙齒咬合情況，宋慧玲提供自我檢測5步驟：第一，先正面觀察臉部下顎，以了解下顎是否左右歪斜。第二，閉起嘴巴，看看嘴巴四周會不會產生皺紋，像梅乾一樣。第三，從側面看過去，可看出鼻子、嘴唇、下巴是否在同一平面。第四，張開嘴巴，觀察上、下牙齒的正中線是否對齊。第五，注意犬齒後方的牙齒，評估上面一顆牙是否對到下面兩顆牙。若發現不對勁，建議找專業牙齒矯正醫師進行進一步的檢查。

宋慧玲也提醒，想維持牙齒健康，家長得讓小孩從小養成正確潔牙習慣，除了每天三餐、飯後正確刷牙，也不要吃太多甜食、含糖飲料，建議兒童每半年就要檢查牙齒、為牙齒塗氟，預防齲齒發生。如果牙齒排列不整齊，更建議平均每3個月到半年檢查一次，以確認是否影響咬合，或情況是否一再惡化。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

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