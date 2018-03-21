NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈中信兄弟黑豹軍團　328免費看球一眉哥轟37分　鵜鶘誓言返季後賽理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

宏達電Vive賺博弈財 股價盤中衝高

中央社2018/03/21 12:10
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北21日電）宏達電Vive將與全球第一大博弈機台製造商IGT合作，進駐賭場虛擬競賽平台，加上Vive Pro、年度旗艦機U12預料4月出貨，第2季營運有撐，今天股價盤中爆量漲逾6%。

宏達電與IGT合作，Vive虛擬實境（VR）裝置與內容，將正式進駐賭場專屬的虛擬競賽平台Virtual Zone，進軍博弈產業。

IGT並發布軟體開發套件（SDK），讓開發商為虛擬平台打造VR內容，宏達電Vive Studio為首個採用SDK的開發商，並將Arcade Saga改編成賭場競賽型遊戲。

目前，IGT的虛擬平台專區已進駐美國拉斯維加斯賭場娛樂公司包伊德博彩(Boyd Gaming)旗下的奧連斯酒店(Orleans Hotel)的賭場。

宏達電積極耕耘VR領域，日前VR一體機Vive Focus在中國大陸銷售告捷，今年再推升級版Vive Pro上陣，售價799美元、台灣售價新台幣2萬4988元，即日起開放預購，將於4月5日全球陸續出貨，首款VIVE則再調降100美元,有望挹注宏達電營收增溫。

加上導演史蒂芬史匹柏以虛擬實境為主題的科幻片「一級玩家」將於3月29日起全球上映，宏達電Vive獨家擔綱VR內容製作夥伴，並展開線上線下行銷合作，市場看好電影炒熱VR話題，Vive聲勢將水漲船高。

宏達電近年告別機海戰術，沉寂多時的Desire系列重出江湖，20日宣布推出2款全螢幕手機HTC Desire 12與 HTC Desire 12+，而傳聞旗艦機U12或U12+最快會在4月下旬登場，今年機款數預估落在5款、6款，但從入門到高階各個價格帶都將著墨，以精兵策略搶攻市場。

多方消息激勵，宏達電股價今天盤中爆量拉高，大漲逾6%，高至65.8元，盤中成交量達萬張，股價創2月以來波段高點。(編輯：陳永昌)1070321

過勞危道安 運輸業勞工反對...聯發科否認博通收購傳言 稱...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan