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亞馬遜市值已超越谷歌 位居全球第二大 高盛：今年股

鉅亨網2018/03/21 12:09
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Amazon （亞馬遜) (AMZN-US) 週二股價上漲 2.7%，使其市值上升至 7680 億美元，成為全球市值第二大公司。原本的亞軍、Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 則下跌 0.4%，其市值目前下降至 7625 億美元。

雖然美國科技大股去年也大漲，但亞馬遜的表現卻令其瞠目結舌，過去 12 個月漲幅高達 85%，其中自 2018 年開年以來就有 33% 漲幅。

投資者湧向亞馬遜，認為該公司的雲端運算業務成長且獲利豐厚，將可以為投資初創內容、實體店面和持續興建數據中心與倉庫帶來需要的資金。

高盛網路研究首席分析師 Heath Terry 週二表示，亞馬遜股價今年就可以「輕易」達到 1800 美元至 1900 美元區間，因為市場太過低估了該公司的雲端和零售業務。他目前對亞馬遜股票設定的目標價是 1825 美元，但若以 1900 美元來說，已經遠超過高盛先前預期，且為週一收盤價將近溢價 23%。

亞馬遜股價日線走勢圖 (近一年以來表現)
亞馬遜股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

他認為亞馬遜的股價遭低估，就算現在的價格可能對某些投資者來說可能已經「很難吞得下」。Terry 在接受 CNBC 電視訪問時表示，「一股接近 1600 美元，但如果你看到他們的成長，尤其是占該公司市值一半以上的 AWS 業務，就會知道目前股價的上漲空間還有很大潛力，只要考慮到投資者對其敏感程度，該業務的估值就能算出來了。」

AWS 是亞馬遜公司的雲端業務，2017 年該業務營收達 174.6 億美元，令許多投資人為其快速成長感到興奮，AWS 營業收入占亞馬遜整體業務的營業收入超過 60%。

Terry 表示，「亞馬遜的重頭戲就是，他們現在正在處理科技界的兩大趨勢：線上零售細節的轉向，以及運算資金雲端化的轉向。亞馬遜是這兩大趨勢的領導者，所以如果有公司能利用這兩大成長潮流，那就是科技，你會想把握這優勢。」

「我們持續認為，這兩個事業（雲端和零售）的估值太低了，尤其是當你看到美國零售業關店的消息，還有企業開始增加科技端的支出。」

高盛並非唯一看好亞馬遜的券商，華爾街公司 Jefferies 最近也曾指出，亞馬遜在 2022 年之前市值就可以達到 1 兆美元。

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