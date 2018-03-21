日本關東3月雪 東京週末適合賞櫻

（中央社記者黃名璽東京21日專電）日本關東甲信地區今天受到冷氣團及低氣壓影響，山區可能出現強降雪，預估旅遊勝地箱根這兩天降雪可能會有20公分。但東京都週末將是多雲到晴，適合賞櫻的天氣。

日本氣象廳預測，東京都心今天氣溫偏低且持續降雨，最高溫約攝氏5度，根據所在地區不同，可能會出現雨雪交雜的情況，目前東京都立川市及埼玉縣所澤市，都開始降雪，但預測不至於會積雪。

由於東京都各地方的櫻花已開，這波降雨預計23日就會結束，這個週末櫻花盛開時，將是多雲到晴適合賞櫻的天氣型態。