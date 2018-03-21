過勞危道安 運輸業勞工反對納七休一例外

（中央社記者王鴻國新北21日電）台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今天召開記者會表達反對運輸業納入「例假七休一例外情形」，並強調，在政府勞檢對業者不具矯正作用下，勞工上路將可能過勞死，也危及交通安全。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事王浩及台灣汽車客運產業工會理事張立宗等多人，今天在交通部公路總局公路人員訓練所前舉牌抗議，並在現場高喊變形工時七休一，運輸工人「做甲死」（台語，意為做到死）口號，表達反對七休一例外納運輸業的態度。

王浩表示，雖然每年都有勞檢，而汽車及貨運業都常列專案勞檢，但過去2、3年來，勞檢違法家數這麼多，可是交通部對這些業者及單位都不具任何矯正作用，讓人對勞檢非常沒有信心。