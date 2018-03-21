過勞危道安 運輸業勞工反對納七休一例外

（中央社記者王鴻國新北21日電）台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今天召開記者會表達反對運輸業納入「例假七休一例外情形」，並強調，在政府勞檢對業者不具矯正作用下，勞工上路將可能過勞死，也危及交通安全。
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事王浩及台灣汽車客運產業工會理事張立宗等多人，今天在交通部公路總局公路人員訓練所前舉牌抗議，並在現場高喊變形工時七休一，運輸工人「做甲死」（台語，意為做到死）口號，表達反對七休一例外納運輸業的態度。
王浩表示，雖然每年都有勞檢，而汽車及貨運業都常列專案勞檢，但過去2、3年來，勞檢違法家數這麼多，可是交通部對這些業者及單位都不具任何矯正作用，讓人對勞檢非常沒有信心。
他說，工會的訴求就是反對客運業及貨運業納入「七休一例外」，因為這兩個行業已違法氾濫、過勞成災，如果再開放七休一例外，會使客運及貨運業的勞工開車上路時，眾多運輸業勞工的家庭及大眾憂心可能危及行的安全。
工會也發布新聞稿指出，從蝶戀花遊覽車翻車事件到多起客運業事故，現行制度對勞工沒有一點保障，勞動部要開放貨運業納八週變形工時，有許多司機反對，搭配「七休一例外」後，不僅連續工作12天就地合法，還沒有加班費可拿，並可能衍生各種社會問題，將可能逼勞工走投無路。（編輯：梁君棣）1070321